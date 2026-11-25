Beco do Batman e grafites de São Paulo inspiram pista do SLS Super Crown
Competição reúne os principais atletas do skate street mundial nos dias 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera
A arte urbana de São Paulo será inspiração para a nova pista do principal evento do circuito mundial de skate street. Marcado para 12 e 13 de dezembro, no Ginásio do Ibirapuera, o SLS Super Crown World Championship 2026 traz referências à cultura do grafite da capital paulista em um projeto que destaca o Beco do Batman, símbolo da arte de rua paulistana.
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Além da identidade visual, que busca valorizar a identidade cultural brasileira, a estrutura promete elevar o nível técnico das disputas. Por se tratar da grande decisão da temporada, a pista contará com a maior variedade de obstáculos de todo o Championship Tour, oferecendo diferentes combinações de corrimãos, hubbas (blocos com corrimãos) e ledges (bordas).
A expectativa é que os skatistas tenham diversas possibilidades para executar manobras de alto grau de dificuldade e desenvolver linhas criativas. A proposta é proporcionar diferentes alternativas de leitura do percurso, favorecendo tanto a complexidade técnica quanto a criatividade dos competidores.
SLS Nations Cup é novidade em 2026
Outra grande novidade que os fãs de skate poderão prestigiar no Ibirapuera será a estreia da SLS Nations Cup, torneio inédito por equipes que acontecerá no sábado, dia 12. Brasil, Estados Unidos, Japão e Mundo formarão quatro seleções mistas, com quatro atletas cada, sendo pelo menos uma mulher, em busca do título inaugural. O time campeão será premiado com US$ 100 mil (cerca de R$ 582 mil na cotação atual).
O domingo, dia 13, por sua vez, está reservado para as finais masculina e feminina do Super Crown, que consagrão os campeões mundiais da temporada. É o quinto ano consecutivo que o Brasil recebe a grande decisão da principal liga de skate street do mundo.
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Informações sobre ingressos para o SLS Super Crown
As vendas de ingressos para o SLS Super Crown 2026 já estão abertas no site da Ticketmaster. Os setores disponíveis são Cadeira Superior, Cadeira Inferior e a categoria SLS Experience, que oferece benefícios ao público.
Entradas da modalidade inteira podem ser adquiridas com desconto na Black Friday. Clientes do banco patrocinador do evento têm direito a 20% e 30% de redução no valor, a depender do tipo de plano. Há opção de parcelamento em até seis vezes sem juros.
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