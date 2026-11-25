A Federação Internacional de Automobilismo (FIA) identificou infrações de duas equipes da Fórmula 1 ao concluir a revisão dos gastos da temporada de 2025, nesta quarta-feira (25). Williams e Alpine sofreram penalizações após avaliação da entidade, que considerou os casos de menor gravidade e realizou acordos diferentes com as escuderias.

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De acordo com o documento divulgado pela FIA, a Williams ultrapassou o limite orçamentário da categoria em 627 mil euros (cerca de R$ 4,8 milhões na cotação atual), 0,48% a mais que o valor fixado em US$ 135 milhões (aproximadamente R$ 791 milhões). A equipe de Carlos Sainz e Alex Albon também apresentou informações imprecisas sobre a exclusão de despesas relacionadas aos setores de recursos humanos, jurídico e financeiro, bem como ajustes em estoques obsoletos.

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A entidade máxima do automobilismo ressaltou que os erros decorreram de uma interpretação equivocada das regras e que não foram apontados indícios de má-fé ou vantagem esportiva. Com isso, a Williams foi multada e teve imposta uma redução de 1,5% nos limites de testes aerodinâmicos em túnel de vento e simulações de CFD pelos próximos 12 meses.

A Alpine, por sua vez, foi punida por uma infração processual associada a erros na documentação financeira submetida à FIA. A equipe, composta pela dupla de pilotos Pierre Gasly e Franco Colapinto, excluiu indevidamente custos de marketing, recursos humanos, bônus de funcionários, ajustes em compensações e estoques e atividades não ligadas à F1.

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Assim como no caso da Williams, não foram encontradas ações que denunciam uma postura de trapaça ou tentativa de obtenção de vantagem no desempenho esportivo. A FIA aplicou multa e cobrou o pagamento dos custos da investigação.

Outras nove construtoras tiveram as contas aprovadas: McLaren, Mercedes, Red Bull Racing, Ferrari, Aston Martin, Haas, Racing Bulls, Audi e Cadillac. As quatro fabricantes de potência do grid — Ferrari, Mercedes, Ford-Red Bull, Audi e Honda — também não apresentaram irregularidades nas análises.

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Os pilotos da Alpine, Colapinto e Gasly, lado a lado no GP de Las Vegas da Fórmula 1 2026 (Foto: Patrick T. Fallon / AFP)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.