Rafael Câmara admite tristeza por deixar briga pelo título da F2
Brasileiro escolheu seguir na elite do atomobilismo mundial nas duas últimas etapas da temporada
Às vésperas do Grande Prêmio do Catar, Rafael Câmara optou por deixar a disputa da Fórmula 2 e seguir na elite do automobilismo mundial, pela Haas, nas últimas duas etapas da temporada. Mesmo confiante e certo de sua escolha, o brasileiro não esconde a tristeza por deixar a briga pelo título da F2 com a Invicta Racing.
Rafa Câmara, atual líder da Fórmula 2, não espera conquistar o título estando fora dos últimos dois compromissos do ano. Ainda assim, o brasileiro disse que continuará torcendo pela sua ex-equipe e por seu substituto, Freddie Slater, atual vice-campeão da Fórmula 3.
— Com certeza é um pouco triste. O ano inteiro trabalhando para isso e, no final, não vamos disputar essas duas corridas. E, estando tão apertado, com certeza não vou ganhar o campeonato, a menos que aconteça algo realmente louco. Com certeza vou assistir. Vou ficar um pouco triste. Mas sim, com certeza vou acompanhar o fim de semana inteiro para ver o que está acontecendo e, como sempre, torcendo pela Invicta.
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Câmara, de 21 anos, optou por encerrar a temporada 2026 na Fórmula 1 para acumular experiência e seguir evoluindo tanto dentro quanto fora das pistas. A oportunidade surgiu após a saída de Esteban Ocon da Haas no GP da Cidade do México. Desde então, o brasileiro não deixou mais o posto de titular.
— Nessa situação não foi uma decisão fácil de tomar, e sim, é um pouco triste não participarmos dessas duas corridas legais, mas, por outro lado, acho que vai ser muito útil para a minha trajetória na F1, e acredito que será uma experiência muito boa para o futuro.
Quando é a próxima etapa da F1 2026?
Após o GP de Las Vegas, a Fórmula 1 segue para a segunda etapa da sequência de três corridas na reta final da temporada de 2026. O Grande Prêmio do Catar é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (27) e domingo (29), no Circuito Internacional de Lusail. A prova será a 22ª etapa da temporada de 2026. Confira as datas e horários:
QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)
SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO
🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília)
🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)
SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO
🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)
DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO
🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)
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