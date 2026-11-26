Às vésperas do Grande Prêmio do Catar, Rafael Câmara optou por deixar a disputa da Fórmula 2 e seguir na elite do automobilismo mundial, pela Haas, nas últimas duas etapas da temporada. Mesmo confiante e certo de sua escolha, o brasileiro não esconde a tristeza por deixar a briga pelo título da F2 com a Invicta Racing.

Rafa Câmara, atual líder da Fórmula 2, não espera conquistar o título estando fora dos últimos dois compromissos do ano. Ainda assim, o brasileiro disse que continuará torcendo pela sua ex-equipe e por seu substituto, Freddie Slater, atual vice-campeão da Fórmula 3.

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— Com certeza é um pouco triste. O ano inteiro trabalhando para isso e, no final, não vamos disputar essas duas corridas. E, estando tão apertado, com certeza não vou ganhar o campeonato, a menos que aconteça algo realmente louco. Com certeza vou assistir. Vou ficar um pouco triste. Mas sim, com certeza vou acompanhar o fim de semana inteiro para ver o que está acontecendo e, como sempre, torcendo pela Invicta.

Rafael Câmara em coletiva do GP de São Paulo pela F1 2026 (Foto: Miguel SCHINCARIOL / AFP)

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Câmara, de 21 anos, optou por encerrar a temporada 2026 na Fórmula 1 para acumular experiência e seguir evoluindo tanto dentro quanto fora das pistas. A oportunidade surgiu após a saída de Esteban Ocon da Haas no GP da Cidade do México. Desde então, o brasileiro não deixou mais o posto de titular.

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— Nessa situação não foi uma decisão fácil de tomar, e sim, é um pouco triste não participarmos dessas duas corridas legais, mas, por outro lado, acho que vai ser muito útil para a minha trajetória na F1, e acredito que será uma experiência muito boa para o futuro.

Quando é a próxima etapa da F1 2026?

Após o GP de Las Vegas, a Fórmula 1 segue para a segunda etapa da sequência de três corridas na reta final da temporada de 2026. O Grande Prêmio do Catar é a próxima parada da categoria e será disputado entre sexta-feira (27) e domingo (29), no Circuito Internacional de Lusail. A prova será a 22ª etapa da temporada de 2026. Confira as datas e horários:

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QUINTA-FEIRA, 19 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 21h30 (de Brasília)

SEXTA-FEIRA, 20 DE NOVEMBRO

🏎️ Treino Livre 1 - 1h (de Brasília)

🏎️ Treino Livre 3 - 21h30 (de Brasília)

SÁBADO, 21 DE NOVEMBRO

🏎️ Classificação - 1h (de Brasília)

DOMINGO, 22 DE NOVEMBRO

🏎️ Corrida - a partir das 1h (de Brasília)

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