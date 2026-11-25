O Campeonato Brasileiro de 2026 deixou muito clara a diferença de Flamengo e Palmeiras em relação aos demais concorrentes. Os dois clubes transformaram a disputa pelo título em uma espécie de La Liga, brigando praticamente sozinhos na parte de cima da tabela. É preciso dar os parabéns ao Flamengo pela consistência demonstrada ao longo da competição e também ao Palmeiras, que mais uma vez chegou forte e se manteve na briga pela conquista.

O grande diferencial do Flamengo foi a maneira como a equipe se comportou durante o campeonato. Independentemente do estádio, da torcida, das condições do campo ou do adversário, o time conseguiu impor seu estilo de jogo e demonstrar superioridade em termos de qualidade. Mesmo diante das dificuldades, o Flamengo mostrou personalidade e regularidade.

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Outro ponto que considero determinante é o poder aquisitivo dos dois clubes. Flamengo e Palmeiras têm condições financeiras muito superiores às de boa parte dos concorrentes e conseguem transformar essa vantagem em elencos fortes e competitivos. Não se trata apenas de contratar bons jogadores para o time titular, mas de montar um grupo com alternativas de qualidade para praticamente todas as posições.

No caso do Flamengo, isso fica ainda mais evidente. O clube vem construindo essa força há muitos anos, com capacidade de investimento para buscar jogadores de alto nível e formar um plantel que consiga suportar todas as competições. É um elenco preparado para disputar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca sem perder tanta qualidade quando precisa fazer mudanças na equipe.

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Mesmo quando utiliza jogadores reservas, o Flamengo continua sendo muito forte. Isso mostra a importância de ter duas opções de qualidade para praticamente cada posição. É um trabalho de gestão que faz diferença ao longo de uma temporada tão exigente como a do futebol brasileiro.

Acredito que, se Flamengo e Palmeiras mantiverem esse modelo de gestão e continuarem investindo na montagem de seus elencos, vão seguir brigando por títulos durante muitos anos. Hoje, os dois estão em um patamar diferente, e a tendência é que essa distância continue sendo um fator importante nas próximas edições do Campeonato Brasileiro.

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Samuel Lino levanta taça após título do Flamengo (Foto: Adriano Fontes/Flamengo)

Destaques do Brasileirão

Revelação: João Cruz (Athletico-PR). Meia de 20 anos, jogou quase todos os jogos esse ano e se mostrou um jogador muito importante. Destaco a inteligência ofensiva, capacidade técnica, capacidade de encontrar espaço entre as linhas, tem um grande potencial para o futuro, muito, muito. Acredito que vai evoluir bastante nos próximos anos.

Destaque: Kevin Viveros (Athletico-PR). 21 gols, três assistências em 32 partidas. 0,66% de gol por jogo. Um cara rápido, inteligente, tem faro de gol. Acho que se apresentou muito bem durante esse ano. O colombiano, para mim, está sendo o grande destaque desse Brasileirão.

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Craque: Samuel Lino (Flamengo). Jogou muitos jogos de altíssimo nível. Se recuperou de críticas. É um cara importantíssimo para o Flamengo. Mentalidade de campeão, se reinventou dentro do processo do Flamengo. Decidiu vários jogos para o Flamengo, em todos os sentidos, gols, assistências, condução, marcação… Para mim, foi o melhor do Brasileirão.

Seleção do Brasileirão: Carlos Miguel (Palmeiras), Jamerson (Vitória), Léo Pereira (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Varella (Flamengo); Marlon Freitas (Palmeiras), Jorginho (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Carrascal (Flamengo), Samuel Lino (Flamengo) e Pedro (Flamengo).

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