Dudu Cearense
É ex-jogador de futebol, com passagens por grandes clubes como CSKA Moscou, Atlético-MG e Botafogo, além de ter defendido a Seleção Brasileira.
Título brasileiro coroou consistência do Flamengo sobre os rivais
Em um patamar acima, Rubro-Negro e Palmeiras transformam Brasileirão em La Liga
Por Dudu Cearense
Colunista do Lance! · 25/11/2026, 07:00 · Atualizado em 25/11/2026, 00:14
O autor apresenta e defende suas ideias. O texto não reflete necessariamente a opinião do Lance!.
O Campeonato Brasileiro de 2026 deixou muito clara a diferença de Flamengo e Palmeiras em relação aos demais concorrentes. Os dois clubes transformaram a disputa pelo título em uma espécie de La Liga, brigando praticamente sozinhos na parte de cima da tabela. É preciso dar os parabéns ao Flamengo pela consistência demonstrada ao longo da competição e também ao Palmeiras, que mais uma vez chegou forte e se manteve na briga pela conquista.
O grande diferencial do Flamengo foi a maneira como a equipe se comportou durante o campeonato. Independentemente do estádio, da torcida, das condições do campo ou do adversário, o time conseguiu impor seu estilo de jogo e demonstrar superioridade em termos de qualidade. Mesmo diante das dificuldades, o Flamengo mostrou personalidade e regularidade.
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Outro ponto que considero determinante é o poder aquisitivo dos dois clubes. Flamengo e Palmeiras têm condições financeiras muito superiores às de boa parte dos concorrentes e conseguem transformar essa vantagem em elencos fortes e competitivos. Não se trata apenas de contratar bons jogadores para o time titular, mas de montar um grupo com alternativas de qualidade para praticamente todas as posições.
No caso do Flamengo, isso fica ainda mais evidente. O clube vem construindo essa força há muitos anos, com capacidade de investimento para buscar jogadores de alto nível e formar um plantel que consiga suportar todas as competições. É um elenco preparado para disputar Libertadores, Brasileirão, Copa do Brasil e Campeonato Carioca sem perder tanta qualidade quando precisa fazer mudanças na equipe.
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Mesmo quando utiliza jogadores reservas, o Flamengo continua sendo muito forte. Isso mostra a importância de ter duas opções de qualidade para praticamente cada posição. É um trabalho de gestão que faz diferença ao longo de uma temporada tão exigente como a do futebol brasileiro.
Acredito que, se Flamengo e Palmeiras mantiverem esse modelo de gestão e continuarem investindo na montagem de seus elencos, vão seguir brigando por títulos durante muitos anos. Hoje, os dois estão em um patamar diferente, e a tendência é que essa distância continue sendo um fator importante nas próximas edições do Campeonato Brasileiro.
Destaques do Brasileirão
Revelação: João Cruz (Athletico-PR). Meia de 20 anos, jogou quase todos os jogos esse ano e se mostrou um jogador muito importante. Destaco a inteligência ofensiva, capacidade técnica, capacidade de encontrar espaço entre as linhas, tem um grande potencial para o futuro, muito, muito. Acredito que vai evoluir bastante nos próximos anos.
Destaque: Kevin Viveros (Athletico-PR). 21 gols, três assistências em 32 partidas. 0,66% de gol por jogo. Um cara rápido, inteligente, tem faro de gol. Acho que se apresentou muito bem durante esse ano. O colombiano, para mim, está sendo o grande destaque desse Brasileirão.
Craque: Samuel Lino (Flamengo). Jogou muitos jogos de altíssimo nível. Se recuperou de críticas. É um cara importantíssimo para o Flamengo. Mentalidade de campeão, se reinventou dentro do processo do Flamengo. Decidiu vários jogos para o Flamengo, em todos os sentidos, gols, assistências, condução, marcação… Para mim, foi o melhor do Brasileirão.
Seleção do Brasileirão: Carlos Miguel (Palmeiras), Jamerson (Vitória), Léo Pereira (Flamengo), Gustavo Gómez (Palmeiras) e Varella (Flamengo); Marlon Freitas (Palmeiras), Jorginho (Flamengo) e Matheus Pereira (Cruzeiro); Carrascal (Flamengo), Samuel Lino (Flamengo) e Pedro (Flamengo).
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