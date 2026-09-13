Rosamaria se emociona com título do Brasil: 'Me senti parte'
Sem poder jogar as duas últimas partidas da Seleção no Sul-Americano por uma lesão, a oposta explica sentimento de acompanhar fora da quadra
Mesmo de fora da partida por lesão, Rosamaria foi figura central da celebração do título sul-americano feminino de vôlei no Ginásio do Maracanãzinho. De muletas e visivelmente emocionada, a oposta celebrou o título e a vaga olímpica conquistada pela Seleção Brasileira após vencer a Argentina por 3 sets a 0, nas parciais 26/24, 25/19 e 25/16.
A jogadora ficou de fora dos dois últimos jogos do Brasil no torneio após sofrer uma lesão parcial do ligamento colateral medial do joelho esquerdo. A confirmação veio de uma ressonância magnética feita na sexta-feira (11). O prazo de recuperação estimado é de três a seis semanas.
Apesar do afastamento, Rosamaria afirmou que se sentiu parte do grupo e destacou o apoio das companheiras e da torcida. Em resposta ao Lance! nas entrevistas pós-jogo, a atleta explicou o sentimento de acompanhar a equipe sem estar em quadra.
— Ver jogo de fora é sempre muito difícil. A gente sofre, fica mais nervoso. Ainda mais dentro dessa situação, que é muito chata. Fiquei muito emocionada, lógico, porque queria estar ali na quadra junto com elas. Mas eu me senti muito parte do grupo, independente disso — disse Rosamaria.
A oposta ressaltou o carinho das jogadoras e da torcida nesse momento e revelou alívio com o diagnóstico. "O mais importante é que não vai precisar operar. Então eu fiquei muito feliz com esse resultado. Agora é só ter um pouco de paciência para as coisas acontecerem no tempo que tem que acontecer e fazer uma boa temporada", declarou.
Rosamaria em Los Angeles 2028
Com o título sul-americano assegurado, Rosamaria já projeta a próxima Olimpíada, que seria a sua terceira. Ela disputou os Jogos de Tóquio 2020, onde o Brasil conquistou a prata, e Paris 2024, com o bronze. Em Los Angeles, a oposta confirma o desejo de completar as três cores da medalha e conquistar o ouro.
A jogadora ressaltou a importância de voltar a fazer parte do grupo para chegar a Los Angeles. "Primeiro, trabalhar muito para estar nesse grupo. Porque em dois anos tanta coisa pode acontecer. E é tão importante estar numa Olimpíada. Acho que eu nunca nem sonhei em poder estar em três Olimpíadas. Quero agarrar essa chance com todas as forças e dar o meu melhor para poder participar desse grupo. E a gente quer muito esse ouro", completou.
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