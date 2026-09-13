Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

AO VIVO: Acompanhe os lances de Brasil x Argentina pelo Sul-Americano

Invicta e sem perder sets, Seleção feminina volta à quadra do Maracanãzinho pelo Pré-Olímpico neste domingo (13) contra a Argentina

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
13/09/2026 11:01
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Brasil e Chile se enfrentaram no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)
Brasil e Chile se enfrentaram no Sul-Americano feminino de vôlei neste sábado (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para enfrentar a Argentina. O clássico define o campeão do Sul-Americano, já que as duas equipes chegam à última rodada invictas. Além disso, a partida vale também a vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Acompanhe tudo de Brasil x Argentina no Lance!. Ao final do jogo, estaremos ao vivo e com imagens com a repercussão e possível festa da classificação olímpica, entrevistando as jogadoras na zona mista.

Veja as entrevistas aqui mesmo, no link de baixo!

Na última partida, o Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a quarta vitória seguida no torneio continental neste sábado (12). A equipe de José Roberto Guimarães superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/13, 30/28 e 25/11.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os esportes olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Acompanhe a partida ao vivo

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Brasil

0

0

0

0

Argentina

0

0

0

0

PRÉ-JOGO

  • NÃO PERCA: o Lance! acompanha, ao vivo e com imagens, as entrevistas das jogadoras na zona mista do Maracanãzinho após a partida.
  • A vitória vale uma vaga direta nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
  • Até o momento, a Seleção não perdeu nenhum set no Sul-Americano.
  • Na liderança da tabela, o Brasil tentará a sua quinta e última vitória consecutiva. Acompanhe tudo sobre a partida no Lance!
Brasil x Argentina irão se enfrentar às 12h (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Brasil x Argentina irão se enfrentar às 12h (Foto: Andressa Simões/Lance!)

➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Pós-jogo de Brasil x Colômbia

Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34. Confira todos os detalhes do pós-jogo do Lance!.

  • Lorena exalta paciência da Seleção para vencer terceiro set "interminável"
  • Sabrina enaltece apoio das companheiras de Seleção em nova oportunidade no Sul-Americano
  • Gabi Guimarães destaca capacidade de reação do Brasil em terceiro set apertado
  • Zé Roberto elogia atuação de Sabrina após entrada no lugar de Rosamaria
  • Ana Cristina vê potencial de melhora no saque e na defesa brasileira
  1. Julia Bergmann elogia atuações das companheiras e avalia vitória sobre a Colômbia
  • Ana Cristina comenta sobre entrosamento com Roberta e dificuldades na pipe

Lista de relacionadas para o Sul-Americano

Jogadoras da Seleção Brasileira se cumprimentam em quadra durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Jogadoras do Brasil comemoram ponto contra a Colômbia no Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

LEVANTADORAS

  • Roberta
  • Vivian

OPOSTAS

  • Sabrina
  • Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

  • Ana Cristina
  • Helena
  • Rosamaria

PONTEIRAS

  • Gabi Guimarães
  • Julia Bergmann

CENTRAIS

  • Diana
  • Luzia
  • Lorena

LÍBEROS

  • Nyeme
  • Marcelle

➡️ Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro, com todas as seis equipes se enfrentando em turno único. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

continua após a publicidade

Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

  1. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
  4. Brasil 3 x 0 Chile - (25/13, 30/28 e 25/11)
  5. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Argentina - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV 2 (TV por assinatura) e GetTV (Youtube)

continua após a publicidade

🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Brasil venceu primeiro set com tranquilidade contra o Chile (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Vôlei

Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir

Há 2 horas
Luzia ataca em Brasil x Chile pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei

'Ansiosa', Luzia vive expectativa por final contra Argentina

Há 3 horas
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a Colômbia no Sul-Americano feminino de vôlei

Vôlei

Rival? Disparidade entre Brasil e Argentina marca duelo do Sul-Americano de vôlei

Há 5 horas
Julia Bergmann e Bianca Bertolino

Vôlei

Julia Bergmann terá amiga como rival na final do Pré-Olímpico

Há 16 horas
Bianca Cugno ataca em jogo da Argentina no Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Bianca Cugno é 'perrengue' para Brasil contra Argentina

Há 17 horas
Ana Cristina ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Vôlei

Ana Cristina joga como oposta na vitória do Brasil: 'Diferente'

Há 17 horas
Mais LANCE!
Julia Bergmann, de boca aberta, comemora ponto marcado pela Seleção Brasileira feminina de vôlei com Diana, que sorri

Saindo do banco, Julia Bergmann vira destaque na vitória do Brasil

Brasil comemora ponto contra o Chile (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Brasil supera Chile e chega invicto à 'final' do Sul-Americano

Ataque de Gabi contra o Chile (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Veja os lances de Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei

Zé Roberto em Brasil x Peru (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Brasil x Chile pelo Sul-Americano feminino de vôlei; horário e onde assistir

Rosamaria ergue o punho direito em comemoração de ponto da Seleção Brasileira durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano

Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei

Lorena ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei feminino

Lorena exalta conexão com Roberta no Sul-Americano: 'O máximo possível'

Ana Cristina ataca em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

Ana Cristina brilha em vitória do Brasil e revela pedido: 'Passem aí'

Sabrina vibra em Brasil x Colômbia no Sul-Americano feminino de vôlei

Surpresa de Zé Roberto entra e garante vitória do Brasil: 'Pronta'

Gabi Guimarães comemora ponto em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano de vôlei

'Inspirada' em Thiago Silva, Gabi salva bolas com pé no Sul-Americano

Ajoelhada, Luzia faz passe em Brasil x China pela semana 2 da VNL 2026

Luzia critica banimento de Tifanny pela CBV: 'Desumano'

Jogadoras da Seleção Brasileira se cumprimentam em quadra durante jogo contra a Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei

Com set 'interminável', Brasil bate Colômbia e mantém 100% no Pré-Olímpico

Rosamaria se dirige para o saque na estreia do Brasil no Sul-Americano de vôlei

Rosamaria é substituída com dores no Sul-Americano feminino de vôlei

Gabi Guimarães e Lorena sobem no bloqueio em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano

Veja os lances da vitória do Brasil sobre a Colômbia no Sul-Americano de vôlei