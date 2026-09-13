A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para enfrentar a Argentina. O clássico define o campeão do Sul-Americano, já que as duas equipes chegam à última rodada invictas. Além disso, a partida vale também a vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Acompanhe tudo de Brasil x Argentina no Lance!. Ao final do jogo, estaremos ao vivo e com imagens com a repercussão e possível festa da classificação olímpica, entrevistando as jogadoras na zona mista.

Veja as entrevistas aqui mesmo, no link de baixo!

Na última partida, o Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a quarta vitória seguida no torneio continental neste sábado (12). A equipe de José Roberto Guimarães superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/13, 30/28 e 25/11.

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Acompanhe a partida ao vivo

Times Placar 1º SET 2º SET 3º SET Brasil 0 0 0 0 Argentina 0 0 0 0

PRÉ-JOGO

NÃO PERCA: o Lance! acompanha, ao vivo e com imagens, as entrevistas das jogadoras na zona mista do Maracanãzinho após a partida.

A vitória vale uma vaga direta nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.

Até o momento, a Seleção não perdeu nenhum set no Sul-Americano.

Na liderança da tabela, o Brasil tentará a sua quinta e última vitória consecutiva. Acompanhe tudo sobre a partida no Lance!

Brasil x Argentina irão se enfrentar às 12h (Foto: Andressa Simões/Lance!)

➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Pós-jogo de Brasil x Colômbia

Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34. Confira todos os detalhes do pós-jogo do Lance!.

Lorena exalta paciência da Seleção para vencer terceiro set "interminável"

Sabrina enaltece apoio das companheiras de Seleção em nova oportunidade no Sul-Americano

Gabi Guimarães destaca capacidade de reação do Brasil em terceiro set apertado

Zé Roberto elogia atuação de Sabrina após entrada no lugar de Rosamaria

Ana Cristina vê potencial de melhora no saque e na defesa brasileira

Julia Bergmann elogia atuações das companheiras e avalia vitória sobre a Colômbia

Ana Cristina comenta sobre entrosamento com Roberta e dificuldades na pipe

Lista de relacionadas para o Sul-Americano

Jogadoras do Brasil comemoram ponto contra a Colômbia no Sul-Americano (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

LEVANTADORAS

Roberta

Vivian

OPOSTAS

Sabrina

Tainara

PONTEIRAS/OPOSTAS

Ana Cristina

Helena

Rosamaria

PONTEIRAS

Gabi Guimarães

Julia Bergmann

CENTRAIS

Diana

Luzia

Lorena

LÍBEROS

Nyeme

Marcelle

➡️ Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei

Formato da competição

O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro, com todas as seis equipes se enfrentando em turno único. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.

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Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19) Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34) Brasil 3 x 0 Chile - (25/13, 30/28 e 25/11) Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

🏐✅ Ficha técnica

Brasil x Argentina - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026

📅 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h (de Brasília)

📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro

📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV 2 (TV por assinatura) e GetTV (Youtube)

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