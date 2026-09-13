AO VIVO: Acompanhe os lances de Brasil x Argentina pelo Sul-Americano
Invicta e sem perder sets, Seleção feminina volta à quadra do Maracanãzinho pelo Pré-Olímpico neste domingo (13) contra a Argentina
A Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para enfrentar a Argentina. O clássico define o campeão do Sul-Americano, já que as duas equipes chegam à última rodada invictas. Além disso, a partida vale também a vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. Acompanhe tudo de Brasil x Argentina no Lance!. Ao final do jogo, estaremos ao vivo e com imagens com a repercussão e possível festa da classificação olímpica, entrevistando as jogadoras na zona mista.
Veja as entrevistas aqui mesmo, no link de baixo!
Na última partida, o Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a quarta vitória seguida no torneio continental neste sábado (12). A equipe de José Roberto Guimarães superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/13, 30/28 e 25/11.
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Acompanhe a partida ao vivo
|Times
|Placar
|1º SET
|2º SET
|3º SET
Brasil
0
0
0
0
Argentina
0
0
0
0
PRÉ-JOGO
- NÃO PERCA: o Lance! acompanha, ao vivo e com imagens, as entrevistas das jogadoras na zona mista do Maracanãzinho após a partida.
- A vitória vale uma vaga direta nas Olimpíadas de Los Angeles 2028.
- Até o momento, a Seleção não perdeu nenhum set no Sul-Americano.
- Na liderança da tabela, o Brasil tentará a sua quinta e última vitória consecutiva. Acompanhe tudo sobre a partida no Lance!
➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei
Pós-jogo de Brasil x Colômbia
Nesta quinta-feira (10), no Ginásio do Maracanãzinho, a Seleção Brasileira venceu a Colômbia por 3 a 0, com direito a um terceiro set "interminável". As parciais do duelo foram 25/19, 25/18 e 36/34. Confira todos os detalhes do pós-jogo do Lance!.
- Lorena exalta paciência da Seleção para vencer terceiro set "interminável"
- Sabrina enaltece apoio das companheiras de Seleção em nova oportunidade no Sul-Americano
- Gabi Guimarães destaca capacidade de reação do Brasil em terceiro set apertado
- Zé Roberto elogia atuação de Sabrina após entrada no lugar de Rosamaria
- Ana Cristina vê potencial de melhora no saque e na defesa brasileira
- Julia Bergmann elogia atuações das companheiras e avalia vitória sobre a Colômbia
- Ana Cristina comenta sobre entrosamento com Roberta e dificuldades na pipe
Lista de relacionadas para o Sul-Americano
LEVANTADORAS
- Roberta
- Vivian
OPOSTAS
- Sabrina
- Tainara
PONTEIRAS/OPOSTAS
- Ana Cristina
- Helena
- Rosamaria
PONTEIRAS
- Gabi Guimarães
- Julia Bergmann
CENTRAIS
- Diana
- Luzia
- Lorena
LÍBEROS
- Nyeme
- Marcelle
➡️ Rosamaria tem lesão confirmada e desfalca o Brasil no Sul-Americano de vôlei
Formato da competição
O Campeonato Sul-Americano feminino de vôlei será disputado entre 8 e 13 de setembro, com todas as seis equipes se enfrentando em turno único. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto.
Esta é a primeira vez que a competição funciona como qualificatório para as Olimpíadas. O campeão se classifica automaticamente para Los Angeles 2028, enquanto os três times do pódio garantem vaga no Campeonato Mundial de 2027, que acontece nos Estados Unidos e no Canadá.
Tabela de jogos da Seleção Brasileira
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
- Brasil 3 x 0 Chile - (25/13, 30/28 e 25/11)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Argentina - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Maracanãzinho, Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV 2 (TV por assinatura) e GetTV (Youtube)
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