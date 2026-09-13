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Rival? Disparidade entre Brasil e Argentina marca duelo do Sul-Americano de vôlei

Seleção feminina leva ampla superioridade em títulos continentais e no retrospecto recente

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 06:00
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a Colômbia no Sul-Americano feminino de vôlei
Jogadoras da Seleção Brasileira comemoram ponto contra a Colômbia (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Brasil e Argentina se enfrentam neste domingo (13), a partir das 12h (de Brasília), na "decisão" do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino. Além de valer o título continental e a vaga para Los Angeles 2028, o embate pode chamar atenção à primeira vista pela rivalidade característica que existe entre os países, principalmente no futebol. No entanto, se engana quem pensa que o clássico tem o mesmo peso para os dois esportes.

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Em busca da 24ª conquista continental, a 16ª seguida, a Seleção Brasileira sustenta uma verdadeira dinastia na América do Sul no vôlei feminino. Nenhuma nação vizinha se aproxima do Brasil em quantidade de resultados expressivos ao longo da história e relevância a nível mundial, o que impossibilita a acentuação da rivalidade com a Argentina ou qualquer outro adversário.

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Além do Brasil, as únicas que sentiram o gosto do ouro sul-americano foram as peruanas, doze vezes campeãs continentais. Em uma época onde a modalidade ainda estava em processo de consolidação no país, a Seleção feminina chegou a ser vice cinco vezes consecutivas para o Peru, entre 1971 e 1979, e outras quatro entre 1983 e 1989. A última conquista peruana viria em 1993, antes do início do reinado brasileiro.

Por outro lado, a Argentina só foi se fazer presente em uma disputa de título em 1999, quando perdeu o primeiro de sete Sul-Americanos para o Brasil. O último deles foi em 2023, quando as Panteras, como são conhecidas as jogadoras da seleção argentina, alcançaram o segundo lugar pela primeira vez em cinco edições do torneio.

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A disparidade não se limita apenas ao Sul-Americano. Desde a Liga das Nações (VNL) de 2019, o Brasil é o único representante do continente no campeonato anual de seleções. A Argentina participou no ano anterior, mas foi rebaixada, enquanto o Brasil figurou em cinco finais das oito edições.

O ranking mundial é outro exemplo da superioridade verde-amarela. Atualmente, o Brasil ocupa o segundo lugar entre as melhores seleções do mundo, de acordo com a Federação Internacional de Voleibol (FIVB). Já a Argentina, mesmo sendo a segunda força da América do Sul, fica 18 posições atrás.

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No tête-à-tête, a diferença também é notória. O retrospecto recente do confronto tem apenas uma vitória do lado argentino contra cinco do brasileiro. Em três dessas partidas, uma delas sendo justamente a única derrota, a Seleção Brasileira jogou com um elenco alternativo, pois o planejamento da temporada estava voltado para outra competição. Quando a equipe principal esteve em quadra, todos os jogos terminaram em sets diretos a favor do Brasil.

A expectativa é que o cenário se repita no duelo deste domingo, no Maracanãzinho, e que o Brasil confirme o favoritismo. Caso seja campeão, o time comandado por José Roberto Guimarães garantirá a vaga olímpica antecipada e a permanência no topo do continente, muito à frente dos demais.

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Diana e Roberta no bloqueio em Brasil x Colômbia pelo Sul-Americano feminino de vôlei
Diana e Roberta no bloqueio pelo Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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➡️ Opinião: Brasil larga à frente por vaga olímpica no Sul-Americano de vôlei

Confira os últimos resultados de Brasil x Argentina

  • Brasil 3 x 0 Argentina - Campeonato Mundial 2022, 1ª fase
  • Brasil 3 x 0 Argentina - Campeonato Sul-Americano 2023, 2ª rodada
  • Brasil 3 x 0 Argentina - Pré-Olímpico 2023, 1ª rodada
  • Brasil 3 x 0 Argentina - Jogos Pan-Americanos 2023, fase de grupos
  • Brasil 1 x 3 Argentina - Copa Sul-Americana 2025, 5ª rodada
  • Brasil 3 x 1 Argentina - Copa Sul-Americana 2026, semifinal

Tabela de jogos da Seleção Brasileira

  1. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
  4. Brasil 3 x 0 Chile - (25/13, 30/28 e 25/11)
  5. Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)

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