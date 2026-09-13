Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistir
Invictas, seleções brasileira e argentina decidem o título continental neste domingo (13)
Às 12h (de Brasília) deste domingo (13), a Seleção Brasileira feminina de vôlei volta à quadra do Ginásio do Maracanãzinho para enfrentar a Argentina. O clássico define o campeão do Sul-Americano, já que as duas equipes chegam à última rodada invictas. Além disso, a partida vale também a vaga olímpica antecipada em Los Angeles 2028. O duelo terá transmissão da TV Globo (TV aberta), do SporTV 2 (TV por assinatura) e da GetTV (Youtube). ➡️ O Lance! acompanha em tempo real.
O Brasil confirmou o favoritismo e conquistou a quarta vitória seguida no torneio continental neste sábado (12). A equipe de José Roberto Guimarães superou o Chile por 3 sets a 0, nas parciais 25/13, 30/28 e 25/11.
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Campanha do Brasil
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
- Brasil 3 x 0 Chile - (25/13, 30/28 e 25/11)
- Brasil x Argentina - domingo (13), às 12h (de Brasília)
O Sul-Americano feminino de vôlei
Ao todo, seis equipes estão inscritas no torneio: Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e Venezuela. A disputa ocorre em turno único, com todas as seleções se enfrentando. O primeiro critério de desempate é o número de vitórias, seguido por pontuação, relação de sets, razão de pontos e confronto direto. Apesar de ter 23 ouros ao todo no Sul-Americano, o Brasil não conquista um título intercontinental desde o Grand Prix de 2017.
🏐✅ Ficha técnica
Brasil x Chile - Sul-Americano Feminino de Vôlei 2026
📅 Data e horário: domingo, 13 de setembro de 2026, às 12h (de Brasília)
📍 Local: Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro
📺 Onde assistir: TV Globo (TV aberta), SporTV 2 (TV por assinatura) e GeTV (Youtube)
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