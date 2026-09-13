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Titular no título do Brasil, Tainara exalta agressividade no jogo

Oposta se destaca em atuação decisiva. Brasil garante título contra a Argentina e classificação para as Olimpíadas de Los Angeles 2028

PorDavi CaldasAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
Rio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 15:41
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A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho e está fora da VNL
A oposta Tainara, da Seleção Brasileira, sofreu lesão no joelho na VNL (Foto: Divulgação/ CBV)

Com a difícil missão de substituir a lesionada Rosamaria na decisão contra a Argentina, Tainara foi escalada como titular e entregou uma grande atuação para ajudar o Brasil a vencer o rival por 3 sets a 0, nas parciais 26/24, 25/19 e 25/16. A vitória garantiu o título do Sul-Americano e vaga antecipada da Seleção às Olimpíadas de Los Angeles 2028.

➡️ Veja os lances da partida

A oposta assumiu a responsabilidade de ocupar o posto de uma das principais jogadoras do Brasil. A performance chamou atenção pela agressividade e eficiência no ataque, com Tainara convertendo bolas em potência ao longo de toda a partida.

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Em resposta ao Lance! nas entrevistas pós-jogo, a atleta falou sobre a pressão de entrar como titular em uma partida que valia o título e a classificação olímpica. "Estou muito contente, é só agradecer mesmo pela oportunidade. Eu acho que é isso, estar sempre preparada para poder entrar e resolver na bola", disse.

— A gente joga e treina para isso, para poder entrar e fazer o nosso melhor — destacou Tainara.

No último campeonato do Brasil, Tainara havia ficado de fora da terceira semana da Liga das Nações (VNL) e da fase final da competição por conta de lesão. Com 11 pontos no jogo, Tainara foi a terceira brasileira de melhor pontuação e quarta jogadora no geral, atrás apenas de Julia Bergmann (12), Gabi Guimarães (13) e Bianca Cugno (16).

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Brasil comemora ponto contra Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)
Brasil comemora ponto contra Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

Desempenho no Brasil x Argentina

Sobre o peso do jogo, ela destacou que o fator determinante não era o adversário, mas o contexto da disputa. Mesmo se tratando de um clássico, Tainara explica que o principal foi estar em quadra e garantir o título. "Foi um jogo muito complicado para a gente mentalmente, fisicamente também. Não só jogar contra a Argentina, mas ter o peso de uma final é muito válido."

A atleta também explicou sua filosofia de jogo nos momentos decisivos. "Quando a gente está no flow, pode subir três que a gente vai tentar rodar. Essa é a minha característica, a agressividade. Eu não posso entrar no jogo devagar, tenho que entrar vibrando, feliz, leve, com muita agressividade, que eu acho que as coisas acontecem", afirmou.

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Impacto nos planos da Seleção

Com a vaga olímpica assegurada, Tainara projetou a tranquilidade que o resultado traz para os próximos ciclos. "Ano que vem ter uma VNL e o Mundial, dois campeonatos que a gente ainda não venceu. Dá uma tranquilidade para poder trabalhar com mais calma, sem muito desespero", comentou.

Ela também comentou sobre Bianca Cugno, atleta argentina que fez boa temporada no Brasil e era esperada como uma das principais ameaças na final. Apesar de ter sido a maior pontuadora da partida, a argetina teve dificuldade em virar algumas bolas, principalmente nos momentos decisivos.

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— Ela fez uma temporada muito boa aqui no Brasil, mas jogar contra o Brasil é diferente. A gente tem um bloqueio muito pesado, não é tão fácil derrubar a bola na gente — afirmou Tainara.

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