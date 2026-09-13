'Ansiosa', Luzia vive expectativa por final contra Argentina

Neste sábado (12), Luzia recebeu a primeira oportunidade como titular no Sul-Americano. Em quadra, a central ajudou a Seleção Brasileira feminina de vôlei a vencer o Chile por 3 sets a 0 (25/13, 30/28 e 25/11). Ao fim da partida, a jogadora já vivia a expectativa para enfrentar a Argentina neste domingo (13), em jogo que vale o título do torneio continental e a vaga olímpica antecipada para Los Angeles 2028.

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Ao Lance!, Luzia relembrou o título em cima das hermanas no Sul-Americano sub-21 de 2022 e se descreveu como "ansiosa" para o clássico deste domingo, no Maracanãzinho. Na ocasião, o Brasil venceu a final contra a Argentina por um tranquilo 3 sets a 0, nas parciais 25/10, 25/11 e 25/14.

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— Ganhar da Argentina, com certeza, é diferente. Lembro da emoção que foi jogar a final (do sub-21) contra elas e estou bem ansiosa para amanhã.

Refletindo sobre a atuação na vitória sobre o Chile, Luzia ressaltou o entrosamento com a levantadora Roberta e comemorou ter conquistado mais tempo de quadra em relação aos três jogos anteriores, nos quais entrou em momentos pontuais. Na partida, a central marcou 10 pontos, entre 8 de ataque, 1 de bloqueio e 1 de saque.

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— A gente sabe a importância que a central tem de atacar e atacar bem, até para deixar as ponteiras mais livres. Então, toda hora eu fico chamando a Roberta. Ela me passa muita confiança, sempre conversando comigo. E a gente sabe o quanto isso vai ser importante para o jogo contra a Argentina.

Luzia em treino da Seleção na véspera do Sul-Americano de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

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Brasil busca vaga olímpica contra a Argentina neste domingo (13)

Brasil e Argentina chegam invictos à última rodada do Sul-Americano e decidem entre si o título continental e a vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. O clássico tem início às 12h (de Brasília) no Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro.

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