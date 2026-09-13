Águas abertas: Brasil conquista 2 ouros e 3 vagas para Pan 2027
Ana Marcela Cunha e Matheus Melecchi dominam provas de 10km em Santa Fé; prata no feminino garante terceira vaga para Lima 2027
O Brasil estreou com dois ouros nas provas de 10km das águas abertas dos Jogos Sul-Americanos Santa Fé 2026. Ana Marcela Cunha venceu a prova feminina e Matheus Melecchi conquistou o título masculino no Lago Sur de Santa Fé, na Argentina. Com os resultados, três brasileiros asseguraram as vagas para os Jogos Pan-Americanos Lima 2027.
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Dobradinha feminina do Brasil
Na prova feminina, o ouro de Ana Marcela garantiu uma dobradinha para o Brasil. Viviane Jungblut cruzou a linha de chegada em segundo lugar, assegurando a prata. Dessa forma, as duas conquistaram suas vagas para Lima 2027.
A campeã olímpica entrou na água depois das concorrentes. Durante a primeira metade da prova, as argentinas Candela Giordanino e Romina Imwinkelried lideraram o percurso. Ana Marcela e Viviane se mantiveram na sequência até que, na quinta volta, as duas brasileiras assumiram as primeiras posições. Romina completou o pódio com o bronze.
Melecchi com o primeiro ouro
A primeira medalha de ouro do evento saiu na prova masculina. Matheus Melecchi tomou a liderança na segunda volta e não a cedeu até o fim, completando o percurso em 1h47min53s5. O equatoriano David Farinango ficou com a prata, garantindo as vagas de Brasil e Equador para Lima 2027 na prova. Victor Moreno, também brasileiro, completou o pódio com o bronze.
Ao fim da corrida, o atleta de 20 anos falou sobre a disputa e o apoio da família. "Foi uma prova muito dura, estava gelado fora e frio dentro. Era uma prova não só de muito treino, mas também de muita cabeça, que também é treino. Minha mãe, minha avó e minha tia vieram e eu fui da prova correndo pra abraçar elas que nem um louco. Eu estou muito feliz", disse o nadador.
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