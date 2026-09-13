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VNL será plano B para a Seleção em 2027, diz Zé Roberto

Brasil já está classificado para as Olimpíadas de Los Angeles 2028

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 17:12
Atualizado há 2 minutos
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Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei
Zé Roberto em Brasil x Argentina no Sul-Americano feminino de vôlei (Foto: Mauricio Val/FV Imagem/CBV)

Neste domingo (13), a Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou o título do Sul-Americano e, consequentemente, a vaga para as Olimpíadas a dois anos da disputa dos Jogos. Em 2027, o time de José Roberto Guimarães terá dois compromissos: a VNL e a Copa do Mundo - antigo Mundial. Segundo o técnico, a Liga das Nações ficará em segundo plano para a equipe, sendo tratada como um campeonato de preparação.

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O Brasil ainda busca o ouro inédito em ambas as competições, mas, mesmo assim, terá apenas a Copa do Mundo, em setembro, como foco. Para a Seleção, a VNL teria mais valor caso não estivesse com a vaga em LA28 garantida, já que o ranking mundial fechará ao fim da fase classificatória do torneio. Assim, de acordo com Zé Roberto, a Liga das Nações, em junho, servirá como meio de medir as condições que as jogadoras voltarão à Amarelinha após o desgaste na temporada de clubes.

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— Nós vamos ver como elas (jogadoras) vão se comportar nos clubes em que elas vão atuar. A partir disso, vamos ver como deveremos nos comportar em relação a elas. A gente não precisa mais correr atrás da vaga, como os outros times vão fazer (...). O nosso campeonato de foco ano que vem, como prioridade, é o Mundial. Nele, temos que tentar chegar da melhor maneira, montando o melhor time que a gente possa. E, a VNL, usar como jogos de preparação.

A Seleção Brasileira feminina de vôlei terminou a VNL deste ano com a medalha de prata, após derrota para a Turquia na final. A campanha foi marcada por lesões - temor de Zé Roberto para o ano que vem -, com as de Gabi Guimarães, Tainara e Julia Kudiess. Já no Sul-Americano, Rosamaria teve uma lesão parcial do ligamento colateral medial e desfalcou o time nos últimos dois jogos do torneio continental.

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Jogadoras da Seleção Brasileira feminina de vôlei, com uniforme azul, comemoram ponto marcado contra a Turquia na final da Liga das Nações (VNL)
Jogadoras do Brasil comemoram ponto na final da VNL 2026 (Foto: Volleyball World)

Além do Brasil, Canadá, Tailândia, Egito e Turquia venceram seus respectivos Pré-Olímpicos continentais e já estão classificados para os Jogos Olímpicos de 2028 no vôlei feminino. A seleção dos Estados Unidos também já está garantida, por ser país-sede.

➡️ Vôlei: Brasil vence Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles

Brasil vence Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los Angeles

Dia especial para o vôlei feminino brasileiro! Neste domingo (13), a Seleção venceu o clássico contra Argentina por 3 sets a 0, conquistou o Sul-Americano e, com isso, garantiu vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. A partida disputada em um lotado Ginásio do Maracanãzinho, no Rio de Janeiro, terminou nas parciais 26/24, 25/19 e 25/16.

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A Seleção Brasileira feminina de vôlei irá disputar a 13ª Olimpíada de sua história em busca do terceiro ouro - Pequim 2008 e Londres 2012. Será a 7ª de José Roberto Guimarães como técnico à frente da equipe. O time terminou o torneio continental invicto - cinco vitórias em cinco jogos - e sem perder sets.

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