VÍDEO: Veja festa do Brasil após classificação às Olimpíadas de vôlei
Brasil é campeão do Sul-Americano e conquista vaga olímpica. Acompanhe a festa da Seleção
É campeão! Brasil supera a Argentina e garante o título do Sul-Americano feminino de vôlei, além da vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em quadra, as jogadoras comemoraram em festa do título e classificação olímpica no Maracanãzinho. Veja tudo aqui no Lance!.
Festa do Brasil no título
- Comemoração das jogadoras da Seleção!
- Preparadas para Los Angeles? Jogadoras mostram óculos com "design olímpico"
➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico
Argentina vice
- Jogadoras com as medalhas de prata
Campanha do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei
- Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
- Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
- Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
- Brasil 3 x 0 Chile (25/13, 30/28 e 25/11)
- Brasil 3 x 0 Argentina (26/24, 25/19 e 25/16)
Classificação olímpica
A Seleção Brasileira feminina de vôlei irá disputar a 13ª Olimpíada de sua história em busca do terceiro ouro - Pequim 2008 e Londres 2012. Será a 7ª de José Roberto Guimarães como técnico à frente da equipe. O time terminou o torneio continental invicto - cinco vitórias em cinco jogos - e sem perder sets. A Colômbia, com sete pontos, ficou com o terceiro lugar.
Classificado para a Copa do Mundo, que acontece apenas em setembro de 2027, o Brasil terá um ano sabático pela frente. Além da Seleção, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Egito e Turquia já estão classificados para os Jogos Olímpicos no vôlei feminino.
🔥 Ganhe R$100 de volta em crédito se perder - jogue R$100 e confira as regras
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Vôlei
Titular no título do Brasil, Tainara exalta agressividade no jogoHá 6 minutos
Vôlei
Rosamaria se emociona com título do Brasil: 'Me senti parte'Há 45 minutos
Vôlei
Vôlei: Brasil vence Argentina e se classifica para as Olimpíadas de Los AngelesHá 2 horas
Vôlei
Vôlei: Gabi Guimarães joga com 'fita' no braço; entendaHá 3 horas
Vôlei
Brasil campeão! Veja os lances do título e vaga às OlimpíadasHá 4 horas
Vôlei
Brasil x Argentina no Sul-Americano de vôlei: horário e onde assistirHá 6 horas
Mais LANCE!