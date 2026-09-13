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VÍDEO: Veja festa do Brasil após classificação às Olimpíadas de vôlei

Brasil é campeão do Sul-Americano e conquista vaga olímpica. Acompanhe a festa da Seleção

PorDavi CaldasRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 14:21
Atualizado há 1 hora
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Gabi no jogo contra a Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)
Gabi no jogo contra a Argentina (Foto: Wallace Teixeira/FV Imagem/CBV)

É campeão! Brasil supera a Argentina e garante o título do Sul-Americano feminino de vôlei, além da vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em quadra, as jogadoras comemoraram em festa do título e classificação olímpica no Maracanãzinho. Veja tudo aqui no Lance!.

Festa do Brasil no título

  • Comemoração das jogadoras da Seleção!
  1. Preparadas para Los Angeles? Jogadoras mostram óculos com "design olímpico"
Óculos de Los Angeles! Brasil preparado para as Olimpíadas (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Óculos de Los Angeles! Brasil preparado para as Olimpíadas (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Comemoração do título sul-americano e vaga olímpica (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Comemoração do título sul-americano e vaga olímpica (Foto: Andressa Simões/Lance!)

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Argentina vice

  • Jogadoras com as medalhas de prata
Argentina com as medalhas de prata (Foto: Andressa Simões/Lance!)
Argentina com as medalhas de prata (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Campanha do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei

  1. Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19)
  2. Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15)
  3. Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34)
  4. Brasil 3 x 0 Chile (25/13, 30/28 e 25/11)
  5. Brasil 3 x 0 Argentina (26/24, 25/19 e 25/16)

Classificação olímpica

A Seleção Brasileira feminina de vôlei irá disputar a 13ª Olimpíada de sua história em busca do terceiro ouro - Pequim 2008 e Londres 2012. Será a 7ª de José Roberto Guimarães como técnico à frente da equipe. O time terminou o torneio continental invicto - cinco vitórias em cinco jogos - e sem perder sets. A Colômbia, com sete pontos, ficou com o terceiro lugar.

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Classificado para a Copa do Mundo, que acontece apenas em setembro de 2027, o Brasil terá um ano sabático pela frente. Além da Seleção, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Egito e Turquia já estão classificados para os Jogos Olímpicos no vôlei feminino.

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