É campeão! Brasil supera a Argentina e garante o título do Sul-Americano feminino de vôlei, além da vaga antecipada nas Olimpíadas de Los Angeles 2028. Em quadra, as jogadoras comemoraram em festa do título e classificação olímpica no Maracanãzinho. Veja tudo aqui no Lance!.

Festa do Brasil no título

Comemoração das jogadoras da Seleção!

Preparadas para Los Angeles? Jogadoras mostram óculos com "design olímpico"

Óculos de Los Angeles! Brasil preparado para as Olimpíadas (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Comemoração do título sul-americano e vaga olímpica (Foto: Andressa Simões/Lance!)

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Argentina vice

Jogadoras com as medalhas de prata

Argentina com as medalhas de prata (Foto: Andressa Simões/Lance!)

Campanha do Brasil no Sul-Americano feminino de vôlei

Brasil 3 x 0 Venezuela (25/14, 25/13 e 25/19) Brasil 3 x 0 Peru (25/16, 25/16 e 25/15) Brasil 3 x 0 Colômbia (25/19, 25/18 e 36/34) Brasil 3 x 0 Chile (25/13, 30/28 e 25/11) Brasil 3 x 0 Argentina (26/24, 25/19 e 25/16)

Classificação olímpica

A Seleção Brasileira feminina de vôlei irá disputar a 13ª Olimpíada de sua história em busca do terceiro ouro - Pequim 2008 e Londres 2012. Será a 7ª de José Roberto Guimarães como técnico à frente da equipe. O time terminou o torneio continental invicto - cinco vitórias em cinco jogos - e sem perder sets. A Colômbia, com sete pontos, ficou com o terceiro lugar.

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Classificado para a Copa do Mundo, que acontece apenas em setembro de 2027, o Brasil terá um ano sabático pela frente. Além da Seleção, Estados Unidos, Canadá, Tailândia, Egito e Turquia já estão classificados para os Jogos Olímpicos no vôlei feminino.

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