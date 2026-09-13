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Alison dos Santos supera algoz olímpico e segue invicto em 2026

Velocista brasileiro foi campeão do Mundial de Atletismo Ultimate neste domingo (13)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
13/09/2026 16:09
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Alison dos Santos comemora recorde mundial nos 400m com barreiras na Diamond League
Alison dos Santos é o recordista mundial dos 400m com barreiras (Foto: FABRICE COFFRINI / AFP)

Alison dos Santos terminou a temporada de 2026 da melhor maneira possível. O brasileiro venceu os 400m com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate, neste domingo (13), em Budapeste, e fechou o campeonato sem derrotas na prova. Piu marcou 45s98 na decisão e superou Rai Benjamin, que ficou com a prata, e Karsten Warholm, medalhista de bronze.

➡️ Alison dos Santos: da promessa ao topo do atletismo mundial

A marca garantiu mais um troféu para o velocista brasileiro em um ano de domínio nos 400m com barreiras. Benjamin terminou com 46s40, enquanto Warholm fez 46s78. Matheus Lima foi o segundo representante do Brasil na final e terminou em sétimo lugar, com 48s67.

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O resultado também ampliou a sequência positiva de Alison na temporada de 2026. O atleta paulista venceu todas as etapas da Diamond League que disputou e conquistou pela primeira vez o Troféu Brasil, além de estabelecer o recorde da competição.

Outro momento de destaque aconteceu na Suíça, quando Piu estabeleceu o recorde mundial dos 400m com barreiras. Na etapa da Diamond League da Silésia, na Polônia, o brasileiro também venceu com 46s43, marca que, naquele momento, era a melhor do mundo em 2026.

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A decisão em Budapeste marcou o primeiro duelo entre Alison dos Santos e Rai Benjamin nos 400m com barreiras nesta temporada. O último encontro entre os dois em uma grande competição aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando o norte-americano conquistou o ouro e Piu ficou com a medalha de bronze. O brasileiro também havia terminado em terceiro na prova em Tóquio 2020.

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Como funciona o Mundial de Atletismo Ultimate

Realizado pela World Athletics, o Mundial de Atletismo Ultimate é uma competição bienal que reúne atletas de diferentes competições e rankings da modalidade. A edição de 2026 conta com 28 provas distribuídas em três dias, em um formato mais curto do que os tradicionais Mundiais de Atletismo.

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Algumas provas começam nas semifinais, enquanto outras vão diretamente para a decisão. A proposta é reunir os principais nomes do atletismo em confrontos diretos pelo título de Ultimate Champion.

Alison dos Santos salta durante prova dos 400m com barreiras na etapa de Bruxelas da Diamond League
Alison dos Santos em ação na etapa de Bruxelas da Diamond League 2026 (Foto: NICOLAS TUCAT / AFP)
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