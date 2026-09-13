Alison dos Santos supera algoz olímpico e segue invicto em 2026

Alison dos Santos terminou a temporada de 2026 da melhor maneira possível. O brasileiro venceu os 400m com barreiras no Mundial de Atletismo Ultimate, neste domingo (13), em Budapeste, e fechou o campeonato sem derrotas na prova. Piu marcou 45s98 na decisão e superou Rai Benjamin, que ficou com a prata, e Karsten Warholm, medalhista de bronze.

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A marca garantiu mais um troféu para o velocista brasileiro em um ano de domínio nos 400m com barreiras. Benjamin terminou com 46s40, enquanto Warholm fez 46s78. Matheus Lima foi o segundo representante do Brasil na final e terminou em sétimo lugar, com 48s67.

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O resultado também ampliou a sequência positiva de Alison na temporada de 2026. O atleta paulista venceu todas as etapas da Diamond League que disputou e conquistou pela primeira vez o Troféu Brasil, além de estabelecer o recorde da competição.

Outro momento de destaque aconteceu na Suíça, quando Piu estabeleceu o recorde mundial dos 400m com barreiras. Na etapa da Diamond League da Silésia, na Polônia, o brasileiro também venceu com 46s43, marca que, naquele momento, era a melhor do mundo em 2026.

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A decisão em Budapeste marcou o primeiro duelo entre Alison dos Santos e Rai Benjamin nos 400m com barreiras nesta temporada. O último encontro entre os dois em uma grande competição aconteceu nos Jogos Olímpicos de Paris 2024, quando o norte-americano conquistou o ouro e Piu ficou com a medalha de bronze. O brasileiro também havia terminado em terceiro na prova em Tóquio 2020.

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Como funciona o Mundial de Atletismo Ultimate

Realizado pela World Athletics, o Mundial de Atletismo Ultimate é uma competição bienal que reúne atletas de diferentes competições e rankings da modalidade. A edição de 2026 conta com 28 provas distribuídas em três dias, em um formato mais curto do que os tradicionais Mundiais de Atletismo.

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Algumas provas começam nas semifinais, enquanto outras vão diretamente para a decisão. A proposta é reunir os principais nomes do atletismo em confrontos diretos pelo título de Ultimate Champion.