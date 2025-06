Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, que protagonizaram uma final eletrizante em Roland Garros, domingo, lideram uma das estatísticas de Grand Slams em 2025, seguidos por um dos algozes de João Fonseca na temporada. O espanhol e o italiano são os que mais break points converteram (68) em dois torneios desse nível até agora, e em terceiro lugar dessa lista está o americano Tommy Paul (8º do mundo), com 61 (em 10 jogos).





Vale lembrar que Sinner chegou às duas finais de Major na temporada: foi bicampeão do Aberto da Austrália e vice em Paris. Ou seja, converteu 68 breaks em 14 partidas. Já o espanhol Alcaraz, eliminado nas quartas em Melbourne pelo sérvio Novak Djokovic, disputou 12 jogos de Slam até aqui.



A quarta posição está justamente com Djokovic, semifinalista tanto do Aberto da Austrália (derrotado pelo alemão Alexander Zverev) quanto do torneio em Paris (superado por Sinner). O ex-líder do ranking e atual quinto do mundo converteu 51 breaks em 12 duelos.



Algoz do número 1 do Brasil na segunda rodada do Masters 1000 de Madri, no saibro, em abril, numa batalha de dois tiebreaks. Paul parou nas quartas de final dos dois Slams de 2025: derrotado por Zverev em Melbourne e por Alcaraz em Roland Garros.

Sinner e João Fonseca jogam em Halle; Alcaraz em Londres

Na próxima semana, Sinner (atual campeão) e João Fonseca estreiam na grama no ATP 500 de Halle, na Alemanha. Já Alcaraz jogará no ATP 500 do Queen's Club, de Londres.



