Nesta quinta-feira, João Fonseca recebeu até um mimo, das mãos do diretor, Ralf Weber, nas boas-vindas ao ATP 500 de Halle. Afinal, o número 1 do Brasil e 57 do mundo é uma das cinco principais atrações do torneio alemão. Nas redes sociais, o ATP 500 cometeu uma gafe musical ao anunciar a chegada do tenista carioca, de 18 anos. O som escolhido foi uma música cubana.

continua após a publicidade

➡️ Quadras de Wimbledon prontas para o torneio

➡️ Campeão mundial pelo Corinthians joga torneio de tênis

A gafe gerou muitos comentários nas redes sociais. Um deles, em inglês, escreveu que era melhor ter escolhido uma música brasileira.



'João Fonseca disse a Marcelo Melo (na Copa Davis) que gosta de Matuê, um rapper brasileiro. Do mesmo gênero: Filipe Ret, Emicida, L7nnon, Xamã e a velha guarda: Marcelo D2, Racionais MC's. De qualquer maneira, um clássico da música brasileira é samba. Eles tocam essas opções para Fonseca, especialmente em quadra', comentou um internauta.



Outro usuário do Instagram comentou:



'Boa escolha para a música, qual a próxima? Pastelitos em vez de pão de queijo, cuba-libre em vez de caipirinha? Brasília por Buenos Aires? Tudo apenas piada, boa sorte'.



'Estagiário com preguiça de dar um Google e procurar a nacionalidade da fera', foi o comentário de outro internauta.





João Fonseca deve subir mais no ranking



No último domingo, João Fonseca alcançou o melhor ranking da carreira: 57º. E, mesmo sem entrar em quadra, é bem provável que ele suba mais uma posição antes do torneio alemão.



O jovem brasileiro começou 2025 como o 113º, apesar de o NextGen Finals, que ele conquistou em dezembro, em Jidá, na Arábia Saudita, não contar pontos para o ranking. Naquela semana, João Fonseca era o 145º.

continua após a publicidade

No dia 27 de janeiro, João Fonseca quebrou a tão sonhada barreira do top 100, alcançando o 99º lugar. De lá pra cá, seguiu subindo no ranking: terminou fevereiro em 78º e março em 59º. Em abril, o número 1 do Brasil terminou em 65º, posição que ele manteve até a disputa de Roland Garros.

Ano passado, o número 1 do Brasil caiu na estreia do torneio alemão, diante do australiano James Duckworth.



➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

João Fonseca no ATP de Halle, em 2024 (Divulgação)