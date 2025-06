João Fonseca deve subir no ranking antes de Halle; entenda

João Fonseca, que recebeu as boas-vindas nesta quinta-feira no ATP 500 de Halle, deve estrear com um ranking ainda melhor no torneio, semana que vem. Isso porque, segundo o ranking ao vivo da ATP, o número 1 do Brasil, atualmente no 57º lugar, está subindo uma posição.

Vale lembrar que, na noite do último domingo (no Brasil), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, no Itanhangá, alcançou o melhor ranking da carreira. Isso porque a ótima campanha em Roland Garros, onde se tornou o mais jovem do país desde 1963 a vencer dois jogos, o levou a um salto de oito colocações no ranking. Até a última atualização, a melhor posição do brasileiro havia sido a 59ª, alcançada no final de março.

O jovem brasileiro começou 2025 como o 113º, apesar de o NextGen Finals, que ele conquistou em dezembro, em Jidá, na Arábia Saudita, não contar pontos para o ranking. Naquela semana, João Fonseca era o 145º.

No final de janeiro, João Fonseca entrou no top 100

No dia 27 de janeiro, João Fonseca quebrou a tão sonhada barreira do top 100, alcançando o 99º lugar. De lá pra cá, seguiu subindo no ranking: terminou fevereiro em 78º e março em 59º. Em abril, o número 1 do Brasil terminou em 65º, posição que ele manteve até a disputa de Roland Garros.

Ano passado, o número 1 do Brasil caiu na estreia do torneio alemão, diante do australiano James Duckworth.



João Fonseca no ATP de Halle, em 2024 (Divulgação)