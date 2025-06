Alcaraz chama a torcida após ponto incrível contra Sinner; vídeo

Atual campeão, Carlos Alcaraz está enfrentando Jannik Sinner na final de Roland Garros. É o 12º duelo entre o espanhol e o italiano, o primeiro em uma decisão de Grand Slams.

No terceiro set, o espanhol venceu um ponto espetacular e chamou a torcida. Confira abaixo:











Nesta sexta, enquanto o líder do ranking, único que ainda não perdeu sets, despachou o sérvio Novak Djokovic, o atual campeão de Paris contou com a desistência do italiano Lorenzo Musettti (7º do mundo), lesionado, quando vencia o quarto set por 2 a 0,

É do espanhol a vantagem no confronto direto, com sete vitórias nos primeiros 11 jogos. Alcaraz, por sinal, foi o único a derrotar Sinner até aqui em 2025: na decisão do Masters 1000 de Roma, o último desse nível antes do Grand Slam parisiense. No vídeo abaixo, lances de todas as partidas entre eles até hoje:

Bicampeão de Wimbledon (2023 e 2024), vencedor do US Open de 2022 e atual 'rei' de Paris, Alcaraz se tornou o quinto mais jovem na Era Aberta a chegar a cinco finais de Slams. O vice-líder do ranking também se tornou o terceiro a alcançar 70 vitórias em Majors com o menor número de partidas (82). À frente de Alcaraz, nesse quesito, estão apenas o sueco Bjorn Borg (81) e o americano John McEnroe (81).



A decisão de domingo será apenas o quarto jogo entre Sinner e Alcaraz no saibro. Até hoje, o único triunfo do italiano sobre o rival, nesse piso, foi na decisão de Umag, na Croácia, em 2022.

Com a convincente vitória sobre Djokovic na sexta, o líder do ranking, aliás, se tornou o primeiro jogador a alcançar oito finais consecutivas de ATP desde 2015, justamente quando o sérvio alcançou tal proeza. E o italiano é o mais jovem a protagonizar esse feito desde o tcheco naturalizado americano Ivan Lendl em 1982.

Desde o US Open de 2023, vencido pelo sérvio Novak Djokovic, que Alcaraz e o italiano Jannik Sinner têm se revezado nos quatro principais torneios do circuito, os Grand Slams. De lá pra cá, o italiano foi bicampeão do Aberto da Austrália e também triunfou em Nova Iorque, enquanto o espanhol venceu Roland Garros e Wimbledon, ambos ano passado.

Abaixo, números da carreira de Alcaraz e Sinner:

Títulos no ano:

Alcaraz: 3

Sinner: 1

Títulos como profissional:

Alcaraz: 19

Sinner: 19

Grand Slams:

Alcaraz: 4

Sinner: 3

Vitórias/Derrotas na temporada (já contando os seis triunfos em Paris):

Alcaraz; 36/5

Sinner: 18/1

Vitórias/Derrotas na carreira (já contando os seis triunfos em Paris):

Alcaraz: 245/61

Sinner: 281/81

