Carlos Alcaraz e Rafael Nadal têm semelhanças que vão além da nacionalidade, da resiliência em quadra, do respeito aos rivais e do carisma. Pois, neste domingo, ao conquistar o bicampeonato de Roland Garros, o jovem espanhol igualou o compatriota em uma incrível coincidência: ambos venceram o quinto Grand Slam aos 22 anos, 1 mês e três dias.



O ex-tenista, aliás, foi homenageado na abertura do torneio com uma emocionante cerimônia e uma placa na quadra central. Antes da semifinal contra o italiano Lorenzo Musetti, Alcaraz parou em frente à placa, parecendo buscar inspiração para o que iria conquistar dois dias depois.

continua após a publicidade

➡️ Galeria de imagens da final deste domingo

➡️ Sinner é torcedor do Milan; Alcaraz, do Real

➡️ Brasileira Vitória Miranda é campeã de Roland Garros

➡️ Campeã olímpica de atletismo inspirou Gauff; saiba mais

No caso do recordista de títulos de Roland Garros (14), a façanha foi alcançada em 2008, com o troféu erguido em Wimbledon, em uma final épica contra o suíço Roger Federer. Por anos, aquele jogo foi considerado o melhor da história.

Depois do extraordinário nível apresentado por Alcaraz e pelo italiano Jannik Sinner, a final de Roland Garros, deste domingo, certamente, vai povoar, por anos, as mentes dos amantes de tênis como uma das melhores decisões de Slams até aqui.

continua após a publicidade

Para Alcaraz, falta a Austrália, que Nadal venceu em 2009

Voltando a Nadal, antes do troféu em Wimbledon, há 17 anos, ele havia conquistado o tetracampeonato em Roland Garros, vencendo as edições de 2005 a 2008.

Alcaraz, por sua vez, aos 22 anos, já tem dois troféus na capital londrina, em 2023 e 2024, e um no US Open, conquistado em 2022. O único Slam que lhe falta é o Aberto da Austrália, vencido por Sinner nas últimas duas edições.



continua após a publicidade

O Slam em Melbourne foi vencido por Nadal em 2009, em uma decisão, novamente contra Federer, marcada pelo choro do suíço na premiação (vídeo abaixo).

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte