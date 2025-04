Apesar da pouca idade (18 anos), João Fonseca tem feito partidas bastante equilibradas contra os melhores do mundo. Neste sábado (26), o número 1 do Brasil e 65º do planeta teve quatro set points, dois em cada parcial, mas acabou superado pelo 12º do ranking, o americano Tommy Paul, de 27 anos, por 7/6 (9/7) e 7/6 (7/3), numa batalha de 2h05m, na segunda rodada do Masters 1000 de Madri. Mais jovem a vencer uma partida no torneio, ano passado, o carioca se despede na mesma fase de 2024.

Foi a segunda derrota do pupilo do técnico Guilherme Teixeira em oito jogos no saibro na temporada. Em fevereiro, o brasileiro conquistou, neste piso, seu primeiro ATP, em Buenos Aires, vencendo cinco partidas. Na estreia em Madri, na quinta-feira, ele levou a melhor sobre o dinamarquês Elemer Moller (114º). Antes de Paul, o outro algoz do carioca na terra batida foi o francês Alexandre Muller, na estreia do Rio Open, em fevereiro.



Em março, João Fonseca parou na terceira rodada na quadra rápida do Masters 1000 de Miami, diante do australiano Alex De Minaur (11º), em uma batalha de três sets. Neste ano, o brasileiro já havia superado dois top 20: o russo Andrey Rublev (9º) e o francês Ugo Humbert (20º).

Com a vitória, Paul vai enfrentar o russo Karen Khachanov (24º), algoz do americano Relly Opelka, por duplo 7/6. A partida vale vaga às oitavas de final na capital espanhola. No confronto direto, a vantagem é do americano, que superou o adversário no único duelo até hoje.

O duelo deste sábado

Neste sábado, com duas ótimas devoluções de saque, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira teve quatro breaks logo no terceiro game, mas o rival saiu das cordas e confirmou o saque. No quinto game, Paul salvou outros dois breaks. Sacando, João Fonseca só teve alguma dificuldade no oitavo game (3/4), quando o rival chegou a empatar em 40/40, mas não teve breaks. Não houve quebras na parcial, que foi decidida no tiebreak. O brasileiro abriu 2/0, 3/1, 4/1 e 5/2, distribuindo suas potentes direitas no fundo de quadra e parecia encaminhar a vitória na parcial.

Mas o americano, sacando, encostou no placar (4/5) no placar e salvou dois set points (4/6). Sacando em 6/7, foi a vez do número 1 do Brasil salvar um set point. Mas, na segunda chance que teve, o tenista dos EUA fez valer sua maior experiência e fechou a parcial, após um erro não-forçado do sul-americano (vídeo abaixo).

João Fonseca baixou um pouco o ritmo no início do segundo set e teve o saque quebrado logo no terceiro game. Em seguida, o americano sacou para abrir 3/1. No sexto game, com o rival sacando em 3/2, o brasileiro teve seus três primeiros breaks na parcial e aproveitou o último deles para empatar o set. No décimo game, servindo em 4/5, Paul voltou a salvar dois set points.

No novo tiebreak, o brasileiro sacou e abriu 1/0, mas Paul ganhou os três pontos seguintes, depois abriu 5/2 e fechou em 7/3. No vídeo abaixo, o ponto final.

João Fonseca joga o Challenger de Estoril semana que vem

Com a derrota deste sábado, o brasileiro deve jogar o Challenger de Estoril, também no saibro, que começa na segunda-feira. A tendência é de que o brasileiro estreie na terça. Depois, João Fonseca segue para o Masters 1000 de Roma, que começa em 7 de maio.

➡️ Professor e primeiro técnico exalta ‘identidade própria como jogador’ de João Fonseca

O americano Tommy Paul devolve a bola contra João Fonseca em Madri (Photo by Thomas COEX / AFP)