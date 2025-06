Em um ano, muita coisa pode mudar (pra melhor) na carreira de um jogador, e João Fonseca é um ótimo exemplo disso. Há um ano, o tenista carioca era apenas o 217º do mundo quando debutou no ATP 500 de Halle. Hoje, o brasileiro é o 57º melhor tenista do planeta e volta ao torneio alemão na próxima semana.



Vale lembrar que, na noite do último domingo (no Brasil), o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, venceu o Challenger de Nottingham, na Inglaterra, e conquistou seu quinto título da categoria na carreira.





Em junho de 2024, aos 17 anos, João Fonseca chegou ao torneio alemão tendo chamado a atenção no Rio Open, quatro meses antes. Na ocasião, o jovem anfitrião venceu suas três primeiras partidas de ATP e alcançou as quartas de final. A ótima campanha no Jockey Club fez o anfitrião saltar da 655ª para a 343ª colocação.



Do Rio Open até Halle, o destaque do carioca foi ter vencido, em Madri, em Madri, sua primeira partida de Masters 1000 na carreira, contra o americano Alex Michelsen.

Em março, João Fonseca chegou à primeira final de Challenger, perdendo o título de Assunção para o compatriota Gustavo Heide.

Entre a edição de 2024 e a atual do torneio alemão, o número 1 do Brasil se consolidou de vez entre os melhores. Em dezembro, foi campeão do NextGen Finals, em Jidá.

Na Austrália, a primeira vitória de João Fonseca contra um top 10



Em fevereiro, a estrela da Yes Tennis debutou em Grand Slams furando o qualifying do Aberto da Austrália e desbancou, na estreia, o número 9 do mundo na época, o russo Andrey Rublev. Até hoje, é a maior vitória da carreira do jovem brasileiro, sua única contra o top 10 (vídeo abaixo). Em março, João Fonseca chegou à terceira rodada de Miami, sua melhor campanha em Masters 1000.





Dois meses depios, atingiu essa mesma fase em Roland Garros, igualmente seu melhor feito em Grand Slams. Por enquanto…







