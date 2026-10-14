VÍDEO: Alex Poatan treina com ex-campeão do peso-pesado para o UFC 335
Em atividade focada em wrestling, "Índio" recebeu dicas de um dos maiores nomes da divisão
Alex "Poatan" Pereira está atrás de novos ensinamentos visando sua próxima luta no UFC, contra Sergei Pavlovich, no co-evento principal do card 335. Para tentar a primeira vitória no peso-pesado, nada melhor do que ter como parceiro de treino Cain Velasquez, ex-campeão e considerado por muitos o maior representante da categoria até 120 kg de todos os tempos.
O encontro entre Poatan e Velasquez aconteceu esta semana no UFC Performance Institute, academia oficial da organização em Las Vegas, nos Estados Unidos. A atividade foi focada em wrestling, arte marcial mista em que o ex-lutador americano de 44 anos é especialista.
Em vídeo divulgado por Cain nas redes sociais, Poatan é instruído sobre como se livrar de um cenário onde o adversário tenta agarrar sua cintura pelas costas. O ex-campeão dos meio-pesados do UFC e atual corner do brasileiro, Glover Teixeira, acompanha o treino ao lado deles.
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"Chama por vida", escreveu Cain na legenda da postagem. A mensagem cita o bordão do "Índio", que busca se tornar o primeiro campeão em três divisões diferentes do UFC.
Poatan reinicia corrida por novo cinturão no UFC 335
Contra Sergei Pavlovich, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados retornará ao octógono mais famoso do mundo seis meses depois de uma estreia frustrada no peso-pesado. O striker paulista vem de derrota para Cyril Gane no UFC Casa Branca, em disputa válida pelo cinturão interino da categoria.
Caso supere o russo no dia 12 de dezembro, em Las Vegas, espera-se que o "Índio" volte a lutar pelo título já no compromisso seguinte, contra Gane ou Josh Hokit. O evento principal do UFC 334, card anterior ao que Poatan estará em ação, vale o cinturão linear da divisão.
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