Alex "Poatan" Pereira está atrás de novos ensinamentos visando sua próxima luta no UFC, contra Sergei Pavlovich, no co-evento principal do card 335. Para tentar a primeira vitória no peso-pesado, nada melhor do que ter como parceiro de treino Cain Velasquez, ex-campeão e considerado por muitos o maior representante da categoria até 120 kg de todos os tempos.

O encontro entre Poatan e Velasquez aconteceu esta semana no UFC Performance Institute, academia oficial da organização em Las Vegas, nos Estados Unidos. A atividade foi focada em wrestling, arte marcial mista em que o ex-lutador americano de 44 anos é especialista.

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Em vídeo divulgado por Cain nas redes sociais, Poatan é instruído sobre como se livrar de um cenário onde o adversário tenta agarrar sua cintura pelas costas. O ex-campeão dos meio-pesados do UFC e atual corner do brasileiro, Glover Teixeira, acompanha o treino ao lado deles.

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"Chama por vida", escreveu Cain na legenda da postagem. A mensagem cita o bordão do "Índio", que busca se tornar o primeiro campeão em três divisões diferentes do UFC.

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Alex Poatan treina wrestling com Cain Velasquez (Foto: Reprodução/Instagram@officialcainvelasquez)

Poatan reinicia corrida por novo cinturão no UFC 335

Contra Sergei Pavlovich, o ex-campeão dos médios e dos meio-pesados retornará ao octógono mais famoso do mundo seis meses depois de uma estreia frustrada no peso-pesado. O striker paulista vem de derrota para Cyril Gane no UFC Casa Branca, em disputa válida pelo cinturão interino da categoria.

Caso supere o russo no dia 12 de dezembro, em Las Vegas, espera-se que o "Índio" volte a lutar pelo título já no compromisso seguinte, contra Gane ou Josh Hokit. O evento principal do UFC 334, card anterior ao que Poatan estará em ação, vale o cinturão linear da divisão.

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