Umar Nurmagomedov se manifestou publicamente pela primeira vez desde sua prisão em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes Unidos, por participação em uma briga que envolveu o ex-campeão peso-galo do UFC Merab Dvalishvili. A declaração foi feita no último domingo (22) por meio de seu Instagram, sem citar diretamente o incidente.

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Na sua primeira manifestação após o ocorrido, Umar Nurmagomedov publicou uma reflexão sobre enfrentar dificuldades, sem mencionar o incidente ou pedir desculpas.

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— As dificuldades aparecem no caminho de todas as pessoas. Nós somos definidos apenas pela maneira como lidamos com elas — escreveu o lutador.

O episódio que resultou na detenção de Umar ocorreu no início de novembro, em um hotel de Abu Dhabi, pouco antes do evento RAF na cidade. Na ocasião, Usman Nurmagomedov, irmão de Umar e campeão peso-leve da PFL, liderou um ataque coletivo contra Merab Dvalishvili e seu companheiro de equipe, Saba Lazishvili. Vídeos divulgados nas redes sociais mostraram os lutadores georgianos sendo surpreendidos por um grupo, embora Umar não apareça nas imagens iniciais.

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Fontes próximas, incluindo o lutador Aljamain Sterling, indicam que Umar participou de uma segunda onda de agressões contra Merab e Saba, o que motivou sua prisão junto com Usman e outros membros da equipe. Inicialmente, oito envolvidos receberam sentenças de seis meses de prisão e multas, mas a Justiça de Abu Dhabi posteriormente converteu as penas em multas de 150 mil dirhams por pessoa (aproximadamente R$ 238 mil), permitindo a liberação dos detidos.

Confusão entre Usman Nurmagomedov e Merab (Foto: Reprodução/X)

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.