Charles "do Bronx" virou alvo de Dan Hooker no UFC Catar, realizado no último sábado (21), mesmo fora do octógono. Após ter o título BMF (lutador mais durão, em inglês) desmerecido pelo vencedor do confronto contra Brian Ortega no peso-leve (até 70,3 kg), o grappler paulista, enfim, respondeu à provocação pelas redes sociais — e com bom humor.

Em comentário feito no perfil de MMA "Canal Punch", Charles fez questão de ironizar a declaração de que deveria ter o cinturão simbólico retirado de sua posse. O ex-campeão dos leves associou o interesse contínuo de Hooker em provocá-lo a uma paixão não correspondida.

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— Esse cara é apaixonado por mim. Vocês podem avisar a ele que sou casado e gosto de mulher — disparou do Bronx.

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Entenda a polêmica entre Charles do Bronx e Dan Hooker

Depois de vencer Brian Ortega por decisão unânime na terceira luta em nível de importância do UFC Catar, Dan Hooker utilizou o espaço cedido diante do microfone para projetar um duelo pelo cinturão BMF. No entanto, o neozelandês de 36 anos se recusou a desafiar do Bronx, atual detentor do título simbólico, e preferiu pedir um encontro no cage com Max Holloway. O havaiano era o campeão BMF antes de ser derrotado pelo brasileiro no UFC 326, em março deste ano.

— Eu quero Max Holloway pelo título de verdadeiro BMF. Tirem essa m**** daí. Oliveira, deixa ele jogar. Oliveira, ninguém quer assistir a essa m****. Me deem Max Holloway, o verdadeiro BMF. Vamos lá — afirmou Hooker, desmerecendo o posto de Charles como o lutador mais durão da organização.

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Cinturão BMF em jogo no UFC 335

Charles do Bronx em ação no UFC (Foto: Sean M. Haffey/Getty Images/AFP)

Aos 37 anos e consolidado como um dos maiores nomes da divisão dos leves, Charles do Bronx colocará o cinturão BMF em disputa no UFC 335. O recordista de finalizações do Ultimate (17) terá o compatriota Diego Lopes como desafiante no evento principal do último card numerado do ano, marcado para 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas (EUA). O combate acontecerá no peso-leve (até 70,3 kg).