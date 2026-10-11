Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

Jon Jones se envolve em discussão com ex-campeão do UFC: 'Obcecado'

Troca de acusações começou após Colby Covington criticar a parceria de Gable Steveson

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 15:48
Favorite o Lance! no Google
Jon Jones comemorando vitória no UFC
Jon Jones comemorando vitória no UFC (Foto: Sarah Stier/AFP)

Jon Jones e Colby Covington voltaram a trocar provocações nas redes sociais. Desta vez, a discussão envolveu Gable Steveson, lutador que vinha treinando com "Bones" antes de sofrer uma derrota no UFC. Com acusações e críticas de ambos os lados, a rixa terminou até com uma sugestão de Covington para que o campeão olímpico procurasse Daniel Cormier – grande rival de Jones.

📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

A confusão começou quando Colby comentou o momento vivido por Steveson e questionou a parceria do atleta com Jones. O ex-campeão interino dos meio-médios defendeu que o lutador deveria buscar outro caminho nos treinos e citou justamente Cormier, antigo rival de "Bones", como uma alternativa.

continua após a publicidade

Jones decidiu responder e aproveitou para questionar a credibilidade do antigo companheiro de quarto. Além de defender o trabalho realizado com Steveson, o ex-campeão dos meio-pesados e pesados lembrou a própria trajetória no MMA e afirmou que Covington continua excessivamente interessado em sua vida.

— Você aparece uma vez a cada trimestre para dar uma entrevista sobre mim e que tipo de pessoa terrível eu sou. Cara, você é obcecado por mim. Até um cego poderia ver isso. Nós começamos no mesmo quarto de dormitório, mas eu ganhei e conquistei literalmente dez vezes mais do que você — escreveu Jon Jones no X.

continua após a publicidade

Colby ataca vida pessoal de Jones

A resposta de "Bones" não encerrou a discussão. Como resposta ao antigo colega de quarto de wrestling universitário, Covington voltou às redes sociais e deixou de lado as comparações esportivas para atacar o comportamento de Bones fora das competições.

— As coisas que eu digo só te incomodam porque são verdadeiras, Jon Jones. Você é um sociopata narcisista e abusivo. Suas conquistas dentro do octógono não te tornam uma pessoa melhor fora dele — disparou.

continua após a publicidade

➡️ Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335

Colby também voltou a provocar Jones ao falar sobre Steveson. Em tom irônico, o norte-americano fez uma referência a acusações graves enfrentadas pelo ex-campeão e afirmou que o lutador deveria deixar a equipe de "Bones" para treinar com Cormier.

— Essas mesmas conquistas definitivamente não te dão o direito de abusar de mulheres também, Jon. No final do dia, eu sinto por Gable estar nessa situação… é uma pena que ele não consiga aguentar socos de pesos-pesados tão bem quanto sua esposa consegue. Se Gable realmente se importa em avançar na carreira, ele deveria te deixar e ir treinar com um homem de verdade, como Daniel Cormier — completou.

continua após a publicidade

A discussão ganhou um significado ainda maior justamente pela história entre Jones e Covington. Os dois se conheceram durante a época de wrestling universitário e chegaram a dividir o mesmo quarto no Iowa Central Community College antes de seguirem caminhos diferentes no esporte.

O polêmico lutador americano Colby Covington provoca a torcida
O polêmico lutador americano Colby Covington provoca a torcida (Foto: Divulgação/UFC)
Tudo sobre
Sugerida para você!
Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Lutas

VÍDEO: brasileira de 20 anos abre buraco na testa de russa com cotovelada no UFC

Há 6 horas
Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

Lutas

Nocaute rende mais R$ 500 mil em bônus para brasileira no UFC Vegas 122

Há 8 horas
Ismael Bonfim em academia antes de luta do UFC

Lutas

Dupla do Brasil chega ao UFC Vegas com fantasma da demissão

Há 1 dia
Tim Kennedy

Lutas

Ex-lutador do UFC sofre ataque a tiros no Congo

Há 1 dia
Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

Lutas

Glover Teixeira aponta caminho para Alex Poatan vencer no UFC 335

Há 2 dias
Árbitro morre em evento de Luta Livre no México

Lutas

Árbitro morre após golpe proibido em luta livre no México; vídeo

Há 2 dias
Mais LANCE!
Alex "Poatan" Pereira antes de nocautear Magomed Ankalaev no UFC 320, no dia 4 de outubro de 2025. (Foto: Chris Unger/Zuffa LLC)

Bisping destaca que russo 'pode ser o fim' de Alex Poatan no UFC

Sean Strickland derrotou Khamzat Chimaev no UFC 328 (Foto: Ishika Samant/Getty Images/AFP)

Campeão dos médios ameaça deixar UFC: 'Estou de saco cheio'

Natália Silva comemora vitória contra Wang Cong no UFC 332

Natália Silva provoca ex-campeã do UFC: 'Tem que provar'

Rafaela Silva no Mundial de Judô em Baku (Foto: Sabau Gabriela/ IJF)

Rafaela Silva e David Lima caem na estreia do Mundial de Judô

Lucas Laet e Felipe "Preguiça"

Série 'Viajando de Kimono' explora o jiu-jítsu e suas histórias de superação

Natália Silva ergue os braços enquanto tem o cinturão do UFC colocado por Dana White

Após UFC 332, o Brasil passa a liderar ranking dos moscas

Alex Poatan &#8211; cinturão meio-pesados

Com Alex Poatan, o Brasil já teve 21 campeões no UFC; relembre

Dana White elogiou a atuação do amigo Mike Tyson (Foto: Reprodução/YouTube/UFC Brasil)

Dana White desaprova atitude de desafiante no UFC 332: 'Vai se odiar'

Sergei Pavlovich venceu Waldo Cortes-Acosta no card principal do UFC Xangai

Próximo rival de Alex Poatan, russo vem de vitória sobre brasileiro no UFC

Acompanhada da equipe, Natália Silva deixa a arena com o cinturão no UFC 332

De Gracie a Poatan: falta apenas um cinturão para o Brasil 'gabaritar' no UFC

Johnny Walker segura uma lata de energético com a mão esquerda enquanto é anunciado como vencedor de luta no UFC 332

Brasileiro fatura mais de R$ 500 mil em bônus por nocaute no UFC 332

Dana White fala ao microfone em coletiva do UFC Belgrado

Dana White explica veto à revanche imediata de Poatan no UFC

Natália Silva UFC

Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil no UFC