Jon Jones e Colby Covington voltaram a trocar provocações nas redes sociais. Desta vez, a discussão envolveu Gable Steveson, lutador que vinha treinando com "Bones" antes de sofrer uma derrota no UFC. Com acusações e críticas de ambos os lados, a rixa terminou até com uma sugestão de Covington para que o campeão olímpico procurasse Daniel Cormier – grande rival de Jones.

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A confusão começou quando Colby comentou o momento vivido por Steveson e questionou a parceria do atleta com Jones. O ex-campeão interino dos meio-médios defendeu que o lutador deveria buscar outro caminho nos treinos e citou justamente Cormier, antigo rival de "Bones", como uma alternativa.

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Jones decidiu responder e aproveitou para questionar a credibilidade do antigo companheiro de quarto. Além de defender o trabalho realizado com Steveson, o ex-campeão dos meio-pesados e pesados lembrou a própria trajetória no MMA e afirmou que Covington continua excessivamente interessado em sua vida.

— Você aparece uma vez a cada trimestre para dar uma entrevista sobre mim e que tipo de pessoa terrível eu sou. Cara, você é obcecado por mim. Até um cego poderia ver isso. Nós começamos no mesmo quarto de dormitório, mas eu ganhei e conquistei literalmente dez vezes mais do que você — escreveu Jon Jones no X.

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Colby ataca vida pessoal de Jones

A resposta de "Bones" não encerrou a discussão. Como resposta ao antigo colega de quarto de wrestling universitário, Covington voltou às redes sociais e deixou de lado as comparações esportivas para atacar o comportamento de Bones fora das competições.

— As coisas que eu digo só te incomodam porque são verdadeiras, Jon Jones. Você é um sociopata narcisista e abusivo. Suas conquistas dentro do octógono não te tornam uma pessoa melhor fora dele — disparou.

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Colby também voltou a provocar Jones ao falar sobre Steveson. Em tom irônico, o norte-americano fez uma referência a acusações graves enfrentadas pelo ex-campeão e afirmou que o lutador deveria deixar a equipe de "Bones" para treinar com Cormier.

— Essas mesmas conquistas definitivamente não te dão o direito de abusar de mulheres também, Jon. No final do dia, eu sinto por Gable estar nessa situação… é uma pena que ele não consiga aguentar socos de pesos-pesados tão bem quanto sua esposa consegue. Se Gable realmente se importa em avançar na carreira, ele deveria te deixar e ir treinar com um homem de verdade, como Daniel Cormier — completou.

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A discussão ganhou um significado ainda maior justamente pela história entre Jones e Covington. Os dois se conheceram durante a época de wrestling universitário e chegaram a dividir o mesmo quarto no Iowa Central Community College antes de seguirem caminhos diferentes no esporte.