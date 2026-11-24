Chegou ao fim neste domingo (22) a segunda edição do Favela Champions, considerada a maior competição de artes marciais entre jovens atletas de comunidades. Realizado pela Luta Pela Paz na Upper Arena, no Morro Azul, bairro do Flamengo, na Zona Sul do Rio de Janeiro, o torneio reuniu mais de 400 competidores oriundos de 57 favelas. Entre sexta-feira (20) e domingo (22), o evento contabilizou aproximadamente 270 lutas distribuídas em cinco modalidades: boxe, judô, muay-thai, jiu-jitsu e luta livre esportiva.

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A competição integra o projeto Maré Unida, desenvolvido pela Luta Pela Paz com patrocínio da Petrobras, por meio do Programa Petrobras Socioambiental, via Lei de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado do Rio de Janeiro e da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer. Fundador da organização, o antropólogo e ex-pugilista inglês Luke Dowdney destacou a evolução técnica observada nos combates e projetou a expansão futura do torneio:

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— A gente busca melhorar cada vez mais. O que mais me impressionou foi que o nível técnico de todos os atletas melhorou, e eu vi isso em todos os esportes. A gente buscou oferecer uma infraestrutura para os jovens se sentirem vistos. E eu acho que a gente conseguiu isso. Então, com o nível alto e uma estrutura bem-feita, a gente está muito feliz com o evento. Esperamos continuar fazendo isso e, quem sabe um dia, fazer um Favela Champions nacional. Acredito que esses jovens levam para casa um sentimento de muito orgulho. E não importa se ganha ou se perde. O que importa é participar, porque o que a gente leva desses esportes é dedicação, humildade, habilidade, é saber que nunca vai desistir em qualquer situação. É isso que a gente tem que ensinar à nossa juventude: tem que haver lugares como este para eles brilharem — celebrou Luke Dowdney.

O gerente esportivo e operacional da Luta Pela Paz, Roberto Custódio, ex-atleta da Seleção Brasileira de boxe, tricampeão nacional, campeão continental e medalhista sul-americano, também ressaltou o impacto social da entrada de novas modalidades na grade do campeonato:

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— Acho que deixamos um legado. Tivemos uma nova modalidade e conseguimos, com isso, alcançar um número ainda maior de atletas de comunidades. A cada edição, a gente tenta proporcionar essa experiência a mais jovens para deixar uma marca no estado do Rio de Janeiro. O Evento é uma oportunidade de visibilidade e reconhecimento. Sabemos que, infelizmente, o esporte nem sempre é acessível e que é custoso, então, um evento como esse pode ser a grande virada de chave para esses jovens. É muito bonito ver a alegria de cada família e de cada amigo que veio torcer e foi inspirado por nossos atletas — comentou Roberto Custódio.

Favela Champions foi realizado na última semana (Foto: Daniel Araujo / Fotaê)

Histórias de superação no Complexo da Maré

Entre os destaques individuais da edição, a estreante Milena Feitosa, de 16 anos, conquistou o título na categoria até 54 kg do muay-thai. Moradora da Favela do Parque União, no Complexo da Maré, e aluna da instituição há quatro anos, a jovem atribuiu a conquista à transformação vivida nos treinamentos:

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— A Luta Pela Paz me mostrou que eu era capaz. Todas as vezes que eu ia para o treino, eu conseguia dar o meu melhor, mesmo nos piores dias. Com as coisas que aconteciam na minha vida, problemas familiares, problemas na escola, só o treino me fazia sentir bem, me fazia sorrir. Nunca pensei em ser competidora, mas sempre gostei muito de esporte, e, quando tive a oportunidade, abracei. A Luta Pela Paz mudou a minha trajetória, a minha vida. Quero continuar nessa carreira de lutadora, conquistar mais campeonatos e ser melhor a cada dia, treinando para isso — festejou Milena.

No judô, a medalha de ouro ficou com André Luís Gonçalves, também de 16 anos. Morador da Nova Holanda, no Complexo da Maré, e integrante da Luta Pela Paz há nove anos, o atleta ressaltou o suporte recebido pela equipe técnica para superar adversidades recentes:

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— Eu estava vivendo uma fase difícil, mas nem por isso me deixei abalar. Consegui ter um bom desempenho, fiz boas lutas e fui campeão da minha categoria. E, com isso, posso falar para as pessoas também não desistirem jamais. A Luta Pela Paz trouxe isso para a minha vida. Foi onde aprendi a nunca desistir dos meus sonhos e objetivos, com o apoio dos meus professores e das pessoas que trabalham na sede, que dão todo o suporte aos alunos — disse o judoca.

Inclusão social e atuação institucional

Durante o intervalo das finais deste domingo, alunos e alunas com deficiência vinculados à Luta Pela Paz protagonizaram lutas demonstrativas, exibindo ao público, familiares e treinadores os resultados pedagógicos do projeto Maré Unida. A iniciativa combina a prática de artes marciais ao desenvolvimento pessoal e ao reforço escolar de crianças e jovens da Maré, além de transferir metodologias e boas práticas institucionais para organizações de base comunitária.

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Fundada no Complexo da Maré em 2000, a Luta Pela Paz atua no desenvolvimento de jovens em regiões afetadas pela violência e desigualdade social. Por meio de sua academia própria, programas de impacto coletivo e uma aliança internacional de parceiros capacitados, a organização já alcançou mais de 25 países e impactou mais de 250 mil pessoas direta ou indiretamente.