Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra também abre espaço para discutir a representatividade e as oportunidades oferecidas aos atletas negros no esporte. No MMA, modalidade que já revelou diversos campeões negros ao longo de sua história, a presença de nomes de destaque não significa necessariamente que todas as barreiras relacionadas ao preconceito tenham sido superadas. Na avaliação de Raoni Barcelos, porém, o cenário do UFC é diferente daquele que encontrou em outras modalidades durante sua trajetória.

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Em entrevista exclusiva ao Lance!, o peso-galo brasileiro afirmou que nunca presenciou ou sofreu episódios de racismo durante sua carreira no MMA. A percepção contrasta com experiências anteriores no wrestling e no jiu-jitsu, ambientes em que teve contato com situações de preconceito e xenofobia.

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Experiências com racismo em outras modalidades

Antes de construir sua carreira no MMA, Raoni teve passagem por outras modalidades de luta, especialmente o wrestling. A experiência em competições e viagens internacionais proporcionou contato com diferentes culturas, mas também situações desagradáveis envolvendo discriminação racial.

— Eu vim de um esporte olímpico e do jiu-jítsu também, no wrestling, na luta olímpica, como eu viajava praticamente com o mundo inteiro. Eu presenciei algumas coisas, não só o racismo, mas xenofobia também — contou.

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Já no MMA, o cenário apareceu mais positivo, e o brasileiro afirma que não passou por situações semelhantes. Segundo o lutador, o relacionamento com os fãs e as pessoas que encontrou durante sua trajetória foi positivo, inclusive nas viagens para competir em outros países.

— No MMA, nunca presenciei nada a respeito de racismo. É lógico que sempre quando a gente chega em um outro país, sendo negro, sabe, sendo essa pessoa sempre com o pé no chão e humilde, que eu sempre fui, eu sempre mostrei o meu trabalho dentro do octógono, mas nunca sofri nada, pelo contrário, eu sempre tive o carinho de todos os fãs — declarou.

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A ausência de experiências pessoais, entretanto, não faz com que Raoni descarte a possibilidade de episódios de discriminação no esporte. O atleta ressalta que sua avaliação parte daquilo que viveu durante a carreira, sem afirmar que o preconceito não esteja presente em outros ambientes do MMA.

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Lutador não vê diferença racial na promoção de atletas no UFC

Outro ponto levantado pelo brasileiro envolve as oportunidades oferecidas pela organização. Na visão de Raoni, não existe uma diferença significativa entre lutadores negros e brancos na maneira como são promovidos ou valorizados pelo UFC. Para ele, a capacidade de atrair o público e construir uma trajetória de destaque tem peso nesse processo.

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Como exemplo, o peso-galo cita Jon Jones, um dos principais nomes da história do UFC. O norte-americano construiu uma trajetória marcada por conquistas e protagonismo na organização, tornando-se uma das maiores estrelas do esporte. Para Raoni, casos como o do ex-campeão dos meio-pesados reforçam a percepção de que lutadores negros também conseguem alcançar grande visibilidade e reconhecimento dentro da modalidade.

— A gente está cansado de ver se o cara promove legal, sendo branco ou preto, ele consegue vender bem. Eu acho que a gente tem vários exemplos aí dentro do UFC mesmo, que são negros, o próprio Jon Jones, e sempre teve no topo e sempre teve na mídia — avaliou.

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A análise também passa pela característica individual do MMA. Para o brasileiro, o desempenho dentro do octógono e a dedicação de cada atleta são fatores determinantes para alcançar reconhecimento, independentemente da raça.

Mensagem para o Dia da Consciência Negra

Ao refletir sobre a presença de atletas negros em posições de destaque no esporte, Raoni voltou a destacar a importância da dedicação e da persistência. A trajetória de Anderson Silva, citado pelo lutador como uma de suas principais referências, representa um exemplo de como um atleta pode construir uma carreira histórica e alcançar o topo do UFC.

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Em uma "última" mensagem deixada pelo brasileiro, destaca-se também a necessidade de não desistir diante das dificuldades. A força de vontade se faz, então, fundamental para enfrentar obstáculos e seguir em busca dos objetivos, segundo Raoni Barcelos. A reflexão encerra sua participação no debate sobre a Consciência Negra, com uma mensagem direcionada especialmente às novas gerações de atletas.

— Se a gente quiser chegar a algum lugar, basta a gente trabalhar, perseverar e persistir naquilo que a gente quer, independentemente da cor, independentemente de raça, independentemente de qualquer coisa. A gente consegue quebrar todas as barreiras, a gente consegue quebrar o racismo, a xenofobia, eu acho que tudo — afirmou.

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