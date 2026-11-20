Exclusivo: Raoni Barcelos relata racismo em outras modalidades e compara cenário com o UFC
Brasileiro deixa ainda recado para as novas gerações no Dia da Consciência Negra
Celebrado em 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra também abre espaço para discutir a representatividade e as oportunidades oferecidas aos atletas negros no esporte. No MMA, modalidade que já revelou diversos campeões negros ao longo de sua história, a presença de nomes de destaque não significa necessariamente que todas as barreiras relacionadas ao preconceito tenham sido superadas. Na avaliação de Raoni Barcelos, porém, o cenário do UFC é diferente daquele que encontrou em outras modalidades durante sua trajetória.
➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Em entrevista exclusiva ao Lance!, o peso-galo brasileiro afirmou que nunca presenciou ou sofreu episódios de racismo durante sua carreira no MMA. A percepção contrasta com experiências anteriores no wrestling e no jiu-jitsu, ambientes em que teve contato com situações de preconceito e xenofobia.
Experiências com racismo em outras modalidades
Antes de construir sua carreira no MMA, Raoni teve passagem por outras modalidades de luta, especialmente o wrestling. A experiência em competições e viagens internacionais proporcionou contato com diferentes culturas, mas também situações desagradáveis envolvendo discriminação racial.
— Eu vim de um esporte olímpico e do jiu-jítsu também, no wrestling, na luta olímpica, como eu viajava praticamente com o mundo inteiro. Eu presenciei algumas coisas, não só o racismo, mas xenofobia também — contou.
Já no MMA, o cenário apareceu mais positivo, e o brasileiro afirma que não passou por situações semelhantes. Segundo o lutador, o relacionamento com os fãs e as pessoas que encontrou durante sua trajetória foi positivo, inclusive nas viagens para competir em outros países.
— No MMA, nunca presenciei nada a respeito de racismo. É lógico que sempre quando a gente chega em um outro país, sendo negro, sabe, sendo essa pessoa sempre com o pé no chão e humilde, que eu sempre fui, eu sempre mostrei o meu trabalho dentro do octógono, mas nunca sofri nada, pelo contrário, eu sempre tive o carinho de todos os fãs — declarou.
A ausência de experiências pessoais, entretanto, não faz com que Raoni descarte a possibilidade de episódios de discriminação no esporte. O atleta ressalta que sua avaliação parte daquilo que viveu durante a carreira, sem afirmar que o preconceito não esteja presente em outros ambientes do MMA.
➡️ Duas décadas antes de Hamilton: o primeiro piloto negro a guiar um carro de F1
Lutador não vê diferença racial na promoção de atletas no UFC
Outro ponto levantado pelo brasileiro envolve as oportunidades oferecidas pela organização. Na visão de Raoni, não existe uma diferença significativa entre lutadores negros e brancos na maneira como são promovidos ou valorizados pelo UFC. Para ele, a capacidade de atrair o público e construir uma trajetória de destaque tem peso nesse processo.
Como exemplo, o peso-galo cita Jon Jones, um dos principais nomes da história do UFC. O norte-americano construiu uma trajetória marcada por conquistas e protagonismo na organização, tornando-se uma das maiores estrelas do esporte. Para Raoni, casos como o do ex-campeão dos meio-pesados reforçam a percepção de que lutadores negros também conseguem alcançar grande visibilidade e reconhecimento dentro da modalidade.
— A gente está cansado de ver se o cara promove legal, sendo branco ou preto, ele consegue vender bem. Eu acho que a gente tem vários exemplos aí dentro do UFC mesmo, que são negros, o próprio Jon Jones, e sempre teve no topo e sempre teve na mídia — avaliou.
A análise também passa pela característica individual do MMA. Para o brasileiro, o desempenho dentro do octógono e a dedicação de cada atleta são fatores determinantes para alcançar reconhecimento, independentemente da raça.
Mensagem para o Dia da Consciência Negra
Ao refletir sobre a presença de atletas negros em posições de destaque no esporte, Raoni voltou a destacar a importância da dedicação e da persistência. A trajetória de Anderson Silva, citado pelo lutador como uma de suas principais referências, representa um exemplo de como um atleta pode construir uma carreira histórica e alcançar o topo do UFC.
Em uma "última" mensagem deixada pelo brasileiro, destaca-se também a necessidade de não desistir diante das dificuldades. A força de vontade se faz, então, fundamental para enfrentar obstáculos e seguir em busca dos objetivos, segundo Raoni Barcelos. A reflexão encerra sua participação no debate sobre a Consciência Negra, com uma mensagem direcionada especialmente às novas gerações de atletas.
— Se a gente quiser chegar a algum lugar, basta a gente trabalhar, perseverar e persistir naquilo que a gente quer, independentemente da cor, independentemente de raça, independentemente de qualquer coisa. A gente consegue quebrar todas as barreiras, a gente consegue quebrar o racismo, a xenofobia, eu acho que tudo — afirmou.
Mais LANCE!
Alex Poatan rebate antigo rival antes do UFC 335: 'Eu sempre falei'
Brasileiro aponta motivo de considerar voltar aos meio-pesados em caso de derrota para Sergei Pavlovich
Ex-lutador da Fighting Nerds alega legítima defesa após matar cachorro
Dispensado da equipe do UFC, Júnior Dias foi preso na quarta-feira (18) acusado de assassinar o animal a facadas
Alex Poatan crava próxima luta após o UFC 335
Brasileiro mira vitória contra Sergei Pavlovich para voltar a enfrentar Cyril Gane pelo cinturão peso-pesado (até 120,2 kg)
Ex-campeão do UFC revela detalhes de briga em Abu Dhabi: 'tentativa de homicídio'
Aljamain Sterling relata agressões após confusão envolvendo membros do clã Nurmagomedov
Rival de Poatan, Adesanya revela estratégia para brasileiro no UFC 335
Brasileiro fará sua estreia na categoria dos pesos-pesados
Hokit rebate Bruce Buffer após gesto obsceno no UFC 334
Lutador justifica dedo médio como crítica ao excesso de profissionalismo nas lutas
Conor McGregor libera 400 funcionários para aproveitar estreia de GTA 6
Lutador do UFC surpreende colaboradores de suas empresas em diferentes países ao anunciar dia de descanso
Dana White cita Alex Poatan em 'lista dos sonhos' no UFC
Dirigente elegeu o brasileiro em confronto que mais deseja realizar no Ultimate
Combate transmite Kings Championship com homenagem a Mike Tyson neste sábado
Evento no Ginásio do Ibirapuera reúne MMA, boxe e disputa de cinturão
Confederação Brasileira de Judô mira futuro do esporte com novo patrocinador
Parceria visa investir nas seleções de base e fomentar a prática entre jovens em quatro núcleos de desenvolvimento
UFC demite brasileira ex-desafiante ao cinturão: 'Pega de surpresa'
Virna Jandiroba, terceira no ranking peso palha, teve contrato rescindido após sete anos na organização
Charles do Bronx explica discussão com 'biscoito' durante live
Campeão BMF diz que provocação de internauta usando filtro "tirou a paz"
Ex-campeão mundial de boxe é detido pelo ICE nos Estados Unidos
O venezuelano Jorge Linares foi preso no Texas e enfrenta processo de deportação
Ex-UFC revela apelo de Poatan para adiar aposentadoria
Stephen Thompson ecebeu incentivo de brasileiros e outros lutadores nos bastidores do UFC 334
Algoz de Amanda Nunes no UFC volta atrás em revanche: 'Preciso descobrir'
Após cogitar luta em categoria extinta, Kayla Harrison deixou em aberto a possibilidade de reencontrar a "Leoa" no octógono
Nurmagomedov e equipe são liberados da prisão após apelo de ex-campeão do UFC
Merab Dvalishvili pediu, após vitória no RAF, a liberação dos agressores
Brasileira dá salto em ranking do UFC após superar recorde de Ronda Rousey
Finalização de Bia Mesquita sobre Macy Chiasson rendeu cinco posições nos galos
Bruce Buffer revela que 'planejou' agredir desafiante no UFC 334
Locutor foi provocado por Josh Hokit durante anúncio antes da luta principal
Amanda Nunes sinaliza revanche contra Kayla Harrison após UFC 334
Brasileira foi finalizada no quarto round em Nova York e descarta aposentadoria, com Dana White apoiando novo confronto