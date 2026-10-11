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VÍDEO: brasileira de 20 anos abre buraco na testa de russa com cotovelada no UFC

Alice Pereira nocauteou adversária no primeiro round no peso-galo no sábado (10)

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
11/10/2026 08:59
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Alice Pereira comemora a primeira vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)
Alice Pereira comemora vitória no UFC (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

Alice Pereira protagonizou uma das cenas mais impressionantes do UFC Vegas 122. Aos 20 anos, a brasileira enfrentou Darya Zheleznyakova neste sábado (10), em Las Vegas, e precisou de apenas um round para conquistar mais uma vitória no Ultimate. O triunfo veio de forma brutal, com uma cotovelada que provocou um corte profundo na testa da russa e encerrou o confronto.

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A brasileira começou o combate dominante com ritmo acelerado e não demorou para levar a adversária ao chão. Depois de conseguir a queda, Alice trabalhou por cima até conquistar uma posição de controle e passou a castigar Zheleznyakova com golpes no ground and pound. Em uma das investidas, a brasileira acertou uma cotovelada que abriu o ferimento na testa da russa.

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O sangramento chamou a atenção imediatamente, mas Zheleznyakova conseguiu permanecer em combate até o fim do primeiro round. Quando as lutadoras retornaram para os respectivos corners, porém, a equipe médica avaliou o corte e determinou que a russa não tinha condições de continuar. Com isso, Alice venceu por nocaute técnico. Veja o momento:

O resultado representa a segunda vitória de Alice no UFC em apenas três apresentações pela organização. A baiana também amplia o retrospecto profissional para sete triunfos e uma derrota e mantém uma trajetória de destaque, mesmo sendo a atleta mais jovem atualmente no plantel do Ultimate.

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Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122
Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122 (Foto: Mike Kirschbaum/Zuffa LLC/UFC)

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Brasileiros no UFC Vegas 122

A vitória de Alice foi uma das duas conquistadas pelos brasileiros no card. No duelo verde-amarelo da noite, Brendson Ribeiro se recuperou da sequência de quatro derrotas no UFC ao finalizar Felipe Franco com uma guilhotina ainda no primeiro round.

Melissa Gatto ficou no empate com a lituana Ernesta Kareckaite, enquanto Ismael Bonfim sofreu a quarta derrota consecutiva no Ultimate ao ser nocauteado pelo argentino Francisco Prado. Já no card principal, Matheus Camilo perdeu para Jai Herbert por decisão unânime, e Ketlen Souza foi derrotada por Loopy Godinez, também na decisão dos juízes.

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Veja os resultados do UFC Vegas 122

Card principal

Brendan Allen venceu Christian Leroy Duncan por finalização aos 2m46s do 5° round
Jai Herbert venceu Matheus Camilo por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Loopy Godinez venceu Ketlen Souza por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)
Andre Fili venceu Kai Kamaka por nocaute aos 22s do 2° round
Otari Tanzilovi venceu Malcolm Wellmaker por nocaute aos 2m39s do 2° round

Card preliminar

Julius Walker venceu Gerald Meerschaert por nocaute técnico aos 3m35s do 2° round
Francisco Prado venceu Ismael Bonfim por nocaute técnico aos 4m23s do 1° round
Niko Price venceu Leon Shahbazyan por nocaute técnico a 1m58s do 1° round
Brendson Ribeiro venceu Felipe Franco por finalização (guilhotina) a 1m49s do 1° round
Allen Frye Jr. venceu RJ Harris por nocaute aos 2m59s do 1° round
Alice Pereira venceu Daria Zhelezniakova por nocaute técnico aos 5m00s do 1° round
Ernesta Kareckaite e Melissa Gatto terminaram em empate majoritário (29-27, 28-28, 28-28)

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Alice Pereira comemora a vitória sobre Daria Zhelezniakova no UFC Vegas 122

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