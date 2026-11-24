Depois de perder a disputa pelo cinturão dos pesos-pesados (até 120,2 kg) para Ciryl Gane, Josh Hokit já definiu quais adversários gostaria de enfrentar em seu próximo compromisso no UFC. Em entrevista ao programa The Ariel Helwani Show, o norte-americano apontou duas possibilidades: uma revanche contra o francês ou um confronto diante de Alex Pereira, o Poatan.

O lutador deixou claro que considera o brasileiro uma prioridade, independentemente do resultado de sua próxima apresentação no Ultimate. Poatan tem compromisso marcado contra Sergei Pavlovich no co-main event do UFC 335, previsto para 12 de dezembro.

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Segundo Hokit, a organização conhece o potencial esportivo e comercial que ele oferece. Por isso, o norte-americano acredita que uma das duas lutas mencionadas deve ser considerada para sua sequência na modalidade.

— Acho que o UFC valoriza o que eu trago para a mesa. Precisa ser uma revanche ou o Pereira. Simples assim. Não importa o que aconteça, eu quero o Poatan. Ele não vai ficar no esporte para sempre, e eu preciso sustentar o que venho dizendo a ele.

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Alex Poatan em preparação para o UFC 335 (Foto: Reprodução/Instagram)

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Josh Hokit muda discurso e exalta Alex Poatan

Conhecido pelas provocações e pelo comportamento provocador durante a divulgação de possíveis confrontos, Hokit adotou uma postura diferente ao comentar a possibilidade de enfrentar Alex Pereira. Em vez de manter o tom de confronto utilizado anteriormente, o norte-americano demonstrou respeito pela trajetória do brasileiro.

Na avaliação do peso-pesado, uma luta entre os dois também poderia representar uma oportunidade para Poatan responder às provocações e defender sua reputação dentro do esporte. Hokit ainda ressaltou que considera o paulista uma das maiores figuras da história do MMA, independentemente do resultado de um eventual confronto.

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— Se ele ainda estiver incomodado com alguma coisa, estou disposto a dar a ele a oportunidade de lutar pela sua honra, lutar pelo seu respeito. Vencendo ou perdendo, acho que não faria diferença. Ele é um dos maiores nomes do esporte.

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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.