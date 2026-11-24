O Jungle Fight desembarca pela primeira vez em Santa Catarina neste sábado (28/11) com a realização da edição 157 — MMA World League, na cidade de Itajaí. O evento tem início marcado para as 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo completa pelo Combate e pelo sportv3, além da exibição das três primeiras lutas da noite no portal Combate.com e no canal oficial da emissora no YouTube. A equipe de transmissão terá narração de Julio Oliveira e comentários de Marcos Luca Valentim e Juliana Velasquez.

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Na TV aberta, a TV Globo exibirá ao vivo as duas lutas principais da noite logo após o programa Altas Horas, dentro da Faixa Combate. A cobertura contará com a locução de Rhoodes Lima e as análises do ex-campeão do UFC José Aldo. Antes do show no cage, na sexta-feira (27/11), às 14h, Combate e sportv2 mostram ao vivo a Pesagem Oficial dos atletas, sob o comando de Rhoodes Lima e Marcos Luca Valentim.

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Disputa de cinturão internacional e destaques do card

A luta principal do Jungle Fight 157 coloca em jogo o cinturão mundial da categoria peso-leve (até 70 kg) entre o campeão brasileiro Marcelo Medeiros e o desafiante holandês Agy Sardari. Natural de São Paulo, Medeiros atravessa grande fase após engatar três vitórias na última temporada — que lhe renderam o título da primeira edição do "Fight do Milhão" — e conquistar o cinturão linear neste ano ao nocautear Carlos Mistoca, somando sete triunfos e apenas um revés na organização.

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Do outro lado, o holandês Agy Sardari, de 33 anos, entra no octógono respaldado por um cartel profissional de 22 vitórias e seis derrotas. Na luta coprincipal da noite, também válida pela divisão dos leves, o brasileiro Carlos Mistoca enfrenta o uruguaio Mateo Pereira.

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Serviço e horários de transmissão do Jungle Fight 157