Onde assistir ao Jungle Fight 157 ao vivo na TV Globo, sportv3 e Combate
Evento estreia em Itajaí (SC) neste sábado com disputa de cinturão mundial
O Jungle Fight desembarca pela primeira vez em Santa Catarina neste sábado (28/11) com a realização da edição 157 — MMA World League, na cidade de Itajaí. O evento tem início marcado para as 20h (horário de Brasília) e contará com transmissão ao vivo completa pelo Combate e pelo sportv3, além da exibição das três primeiras lutas da noite no portal Combate.com e no canal oficial da emissora no YouTube. A equipe de transmissão terá narração de Julio Oliveira e comentários de Marcos Luca Valentim e Juliana Velasquez.
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Na TV aberta, a TV Globo exibirá ao vivo as duas lutas principais da noite logo após o programa Altas Horas, dentro da Faixa Combate. A cobertura contará com a locução de Rhoodes Lima e as análises do ex-campeão do UFC José Aldo. Antes do show no cage, na sexta-feira (27/11), às 14h, Combate e sportv2 mostram ao vivo a Pesagem Oficial dos atletas, sob o comando de Rhoodes Lima e Marcos Luca Valentim.
Disputa de cinturão internacional e destaques do card
A luta principal do Jungle Fight 157 coloca em jogo o cinturão mundial da categoria peso-leve (até 70 kg) entre o campeão brasileiro Marcelo Medeiros e o desafiante holandês Agy Sardari. Natural de São Paulo, Medeiros atravessa grande fase após engatar três vitórias na última temporada — que lhe renderam o título da primeira edição do "Fight do Milhão" — e conquistar o cinturão linear neste ano ao nocautear Carlos Mistoca, somando sete triunfos e apenas um revés na organização.
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Do outro lado, o holandês Agy Sardari, de 33 anos, entra no octógono respaldado por um cartel profissional de 22 vitórias e seis derrotas. Na luta coprincipal da noite, também válida pela divisão dos leves, o brasileiro Carlos Mistoca enfrenta o uruguaio Mateo Pereira.
Serviço e horários de transmissão do Jungle Fight 157
- Pesagem Oficial: Sexta-feira (27/11), às 14h (ao vivo no Combate e sportv2)
- Card completo: Sábado (28/11), a partir das 20h (ao vivo no Combate e sportv3)
- Três primeiras lutas (sinal aberto digital): Sábado (28/11), às 20h (Combate.com e YouTube do Combate)
- Duas últimas lutas (TV aberta): Sábado (28/11), após o Altas Horas (TV Globo, na Faixa Combate)
- Lutas principais: Marcelo Medeiros (BRA) x Agy Sardari (HOL) pelo cinturão peso-leve, e Carlos Mistoca (BRA) x Mateo Pereira (URU)
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