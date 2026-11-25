A disputa pelo cinturão interino dos meio-médios do UFC representa uma oportunidade importante para Carlos Prates, mas não é exatamente o título que ele sonhava conquistar. Prestes a enfrentar Michael Morales pelo posto, o brasileiro deixou claro que não considera a conquista de um título provisório equivalente a se tornar campeão da categoria. O principal objetivo, então, continua sendo alcançar o topo da divisão.

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— Eu estou feliz, mas não estou pensando sobre dinheiro. Claro, o dinheiro é bom, mas se você fizer as coisas da forma correta, o dinheiro vai vir de qualquer jeito. Eu penso sobre o título. Eu quero conquistar o título. Um título interino, para mim, não é o título de verdade. Você não é o campeão de verdade — disse Carlos Prates, em entrevista ao "The Ariel Helwani Show".

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O brasileiro terá a oportunidade de conquistar o cinturão no dia 30 de janeiro de 2027, quando enfrenta o equatoriano no UFC 336, em Toronto, no Canadá. O confronto foi anunciado depois que Islam Makhachev, atual campeão linear dos meio-médios, ficou fora dos planos para a defesa do título em janeiro. Segundo o presidente Dana White, o russo optou por adiar seu retorno para depois do Ramadã, período religioso que acontece entre fevereiro e março.

A mudança nos planos contrariou as expectativas de Prates, que esperava disputar diretamente o cinturão linear contra Islam. Com a ausência do campeão, a organização decidiu colocar o brasileiro e Morales frente a frente pelo título interino, mantendo a divisão em movimento enquanto aguarda o retorno do russo.

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Apesar da insatisfação com a situação, o lutador do Fighting Nerds não esconde a ambição de chegar ao topo da categoria. Uma vitória sobre Morales pode aproximá-lo do confronto que tanto deseja contra Makhachev e abrir caminho para a disputa pelo título linear. Além da conquista pessoal, o sucesso de Carlos representaria um feito inédito para o Brasil, que nunca teve um campeão na divisão dos meio-médios do UFC.