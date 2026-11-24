Um passeio de bicicleta terminou em confusão para Jean Silva, destaque brasileiro do UFC. Em vídeo publicado nas redes sociais, o peso-pena contou que foi atropelado em Aracaju por um motorista que, segundo seu relato, teria jogado o carro contra ele e seu treinador, Matheus. Após a queda, o condutor ainda teria xingado os dois antes de fugir sem prestar assistência.

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— Acabei de ser atropelado em Aracaju. Um cara me atropelou de propósito. Eu consegui cortar, ele pegou e jogou o carro para cima de mim, do meu treinador Matheus, e, bom, caí, consegui levantar, ele me xingou e se evadiu do lugar — relatou.

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A fuga, porém, não impediu que o veículo fosse identificado. Uma pessoa que passava pelo local conseguiu fotografar a placa do Jeep Compass vermelho, informação que o atleta pretende entregar às autoridades. Além de cobrar a responsabilização do motorista, Jean quer ser ressarcido pelo prejuízo causado à bicicleta.

— Eu tenho a placa. Eu só preciso que o prefeito daqui de Aracaju entre em contato comigo, que eu entregue essa placa para as autoridades. E, bom, minha bike também, quero ser ressarcido, quero que ele pague por isso — afirmou.

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Jean Silva faz alerta sobre segurança de ciclistas

O caso também motivou um alerta sobre a segurança de quem utiliza a bicicleta nas ruas de Aracaju. Ao comentar o episódio, o lutador chamou a atenção para uma prova de ciclismo prevista para domingo na região e demonstrou preocupação com a possibilidade de outros atletas passarem por uma situação semelhante.

— Isso não pode acontecer. Que esse vídeo chegue ao prefeito daqui de Aracaju, chegue às autoridades. Quero que isso não venha acontecer de novo, porque, se ficar por isso, a probabilidade dele fazer isso é muito maior — pediu.

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A mobilização nas redes sociais foi a forma encontrada por Jean Silva para tentar fazer o caso chegar às autoridades municipais. No vídeo, ele também pediu que ciclistas e motoristas compartilhassem o relato para ajudar na identificação do responsável.