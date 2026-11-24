Destaque do UFC, Jean Silva é atropelado e denuncia motorista: 'Quero que pague'
Lutador brasileiro relata acidente sofrido através das redes sociais
Um passeio de bicicleta terminou em confusão para Jean Silva, destaque brasileiro do UFC. Em vídeo publicado nas redes sociais, o peso-pena contou que foi atropelado em Aracaju por um motorista que, segundo seu relato, teria jogado o carro contra ele e seu treinador, Matheus. Após a queda, o condutor ainda teria xingado os dois antes de fugir sem prestar assistência.
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— Acabei de ser atropelado em Aracaju. Um cara me atropelou de propósito. Eu consegui cortar, ele pegou e jogou o carro para cima de mim, do meu treinador Matheus, e, bom, caí, consegui levantar, ele me xingou e se evadiu do lugar — relatou.
A fuga, porém, não impediu que o veículo fosse identificado. Uma pessoa que passava pelo local conseguiu fotografar a placa do Jeep Compass vermelho, informação que o atleta pretende entregar às autoridades. Além de cobrar a responsabilização do motorista, Jean quer ser ressarcido pelo prejuízo causado à bicicleta.
— Eu tenho a placa. Eu só preciso que o prefeito daqui de Aracaju entre em contato comigo, que eu entregue essa placa para as autoridades. E, bom, minha bike também, quero ser ressarcido, quero que ele pague por isso — afirmou.
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Jean Silva faz alerta sobre segurança de ciclistas
O caso também motivou um alerta sobre a segurança de quem utiliza a bicicleta nas ruas de Aracaju. Ao comentar o episódio, o lutador chamou a atenção para uma prova de ciclismo prevista para domingo na região e demonstrou preocupação com a possibilidade de outros atletas passarem por uma situação semelhante.
— Isso não pode acontecer. Que esse vídeo chegue ao prefeito daqui de Aracaju, chegue às autoridades. Quero que isso não venha acontecer de novo, porque, se ficar por isso, a probabilidade dele fazer isso é muito maior — pediu.
A mobilização nas redes sociais foi a forma encontrada por Jean Silva para tentar fazer o caso chegar às autoridades municipais. No vídeo, ele também pediu que ciclistas e motoristas compartilhassem o relato para ajudar na identificação do responsável.
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