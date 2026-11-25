Bia Mesquita está disposta a enfrentar a algoz de Amanda Nunes pelo cinturão peso-galo (61 kg) do UFC. Companheira de equipe de Kayla Harrison na American Top Team, a brasileira não vê problemas em dividir o octógono com a campeã, mesmo que as duas mantenham uma relação próxima fora das competições. Em entrevista ao programa "The Ariel Helwani Show", a multicampeã de jiu-jítsu garantiu que aceitaria o confronto caso o Ultimate faça essa escolha.

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— Mas, se me pedissem para enfrentar a Kayla, eu diria sim, é claro. Nós duas somos ótimas lutadoras. Somos profissionais, e acho que isso não mudaria nada. Se essa luta tiver que acontecer, vai acontecer da melhor maneira possível. Nada vai mudar entre nós — afirmou Bia.

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Apesar da disposição para encarar a companheira de equipe, a brasileira tem outro cenário como preferência para o futuro da divisão. Na visão de Bia, Kayla poderia subir para o peso-pena (66 kg), categoria atualmente desativada no UFC, para protagonizar uma revanche contra Amanda Nunes. Dessa forma, a americana deixaria o caminho livre para que a carioca buscasse o protagonismo entre as atletas até 61 kg.

— Acho que a melhor forma de imaginar isso é vê-la passando o bastão para mim nesta divisão, subindo para o peso-pena. Acho que, se há alguém capaz de reabrir a divisão dos penas, é a Kayla e a Amanda — explicou.

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Bia Mesquita vive um início promissor no Ultimate e se mantém invicta no MMA. A última vitória na organização, por finalização, rendeu à brasileira uma vaga no top-5 do ranking peso-galo. Agora, a multicampeã de jiu-jítsu mira uma oportunidade de disputar o cinturão e pode ter justamente sua companheira de treinos como adversária no caminho até o topo.

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