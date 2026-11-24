O Brasil segue como uma das principais forças do UFC e ampliou sua presença no plantel da organização, mesmo após uma série de demissões. A lista atualizada reúne 120 lutadores brasileiros sob contrato com o Ultimate, dez a mais em comparação com o levantamento anterior, que contabilizava 110 atletas. Entre os representantes estão campeões, nomes experientes e novos talentos que buscam espaço no octógono.

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Nos últimos dias, cinco brasileiros deixaram de integrar a relação: Virna Jandiroba, Norma Dumont, Douglas Silva, Ismael Bonfim e Wellington Turman. As saídas, no entanto, foram compensadas pela entrada de 15 nomes que não apareciam na lista anterior, ampliando a presença do país em diferentes categorias de peso.

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Confira todos os lutadores do Brasil no UFC

Masculino

Peso-mosca (até 56,7 kg) - 9 atletas

Alessandro Costa Alexandre Pantoja André Lima Bruno Silva "Bulldog" Eduardo "Chapolin" Lucas Rocha Jafel Filho Marcos Degli Roque Conceição

Peso-galo (até 61,2 kg) - 8 atletas

Deiveson Figueiredo

Hector Santiago

Jean Matsumoto

Mateus Soares

Rafael Estevam

Rani Yahya

Raoni Barcelos

Saimon Oliveira

Peso-pena (até 65,7 kg) - 13 atletas

Daniel "Willycat" Santos

Diego Lopes

Felipe Lima

Gabriel Santos

Jean Silva

Joanderson Brito

José Delano

Lerryan Douglas

Mairon Santos

Marcio Barbosa

Matheus Camilo

Patrício "Pitbull" Freire

Vinicius Oliveira

Peso-leve (até 70,3 kg) - 11 atletas

Charles "do Bronxs" Oliveira Diego Ferreira Elves Brenner Joaquim "Netto BJJ" Silva Kaue Fernandes Manoel Sousa Mauricio Ruffy Melquizael Costa Nikolas Motta Renato Moicano Samuel Sanches

Peso meio-médio (até 77,1 kg) - 10 atletas

Carlos Leal

Carlos Prates

Gabriel Bonfim

Jefferson Nascimento

José Souza

Kaik Brito

Luis Francischinelli

Michael Oliveira

Rafael dos Anjos

Rodrigo Sezinando

Peso-médio (até 83,9 kg) - 13 atletas

Brunno "Hulk" Ferreira Caio Borralho Cesar Almeida Djorden Santos Douglas da Lapa Gregory "Robocop" Rodrigues Igor Cavalcanti Luis Felipe Dias Marco Túlio Modestino Rodrigues Rodolfo Vieira Ryan Gandra Vicente Luque

Peso meio-pesado (até 92,9 kg) - 8 atletas

Brendson Ribeiro Felipe Franco Kevin Christian Lucas Fernando Levi Rodrigues Jr. Paulo "Borrachinha" Costa Rafael Tobias Rodolfo Bellato

Peso-pesado (até 120,2 kg) - 12 atletas

Alex "Poatan" Pereira

Gabriel Lorenço

Guilherme Pat

Guilherme Uriel

Jhonata Diniz

Johnny Walker

José Montanha

Marcus Buchecha

Max Gimenis

Tallison Teixeira

Valter Walker

Vitor Petrino

Feminino

Peso-palha (até 52,1 kg) - 19 atletas

Aieza Bertolso Alexia Thainara Amanda Lemos Amanda Ribas Carol Foro Denise Gomes Gigi Canuto Iasmin Lucindo Jaqueline Amorim Jéssica Andrade Júlia Polastri Ketlen Souza Luana Pinheiro Mackenzie Dern Polyana Viana Rayanne Amanda Stephanie Luciano Tabatha Ricci Talita Alencar

Peso-mosca (até 56,7 kg) - 8 atletas

Dione Barbosa Eduarda Moura Gabriella Fernandes Jeisla Chaves Karine Silva Melissa Gatto Natália Silva Nicolle Caliari

Peso-galo (até 61,2 kg) - 9 atletas

Alice Pereira Amanda Nunes Bia Mesquita Jacqueline Cavalcanti Josiane Nunes Karol Rosa Luana Santos Priscila Cachoeira Tainara Lisboa

TOTAL: 120 ATLETAS

➡️ Charles do Bronx rebate provocação de veterano do UFC: 'Podem avisar'

Próximos compromissos do Brasil no UFC

O calendário do UFC reserva dois grandes desafios para os brasileiros em dezembro. No dia 12, Charles "do Bronxs" Oliveira e Diego Lopes protagonizam a luta principal do UFC 335, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os compatriotas disputam o cinturão BMF, atualmente em posse de Charles, que fará sua primeira defesa do título diante do ex-desafiante ao cinturão peso-pena.

Na mesma noite, Alex "Poatan" Pereira também estará em ação. Na luta co-principal do evento, o brasileiro enfrenta o russo Sergei Pavlovich em seu segundo compromisso na divisão dos pesados (até 120,2 kg). Depois de estrear na categoria contra Ciryl Gane, Poatan busca a primeira vitória no novo peso e tenta se aproximar de uma futura disputa pelo cinturão.

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