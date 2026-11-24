Apesar das demissões, total de brasileiros no UFC aumenta; veja nomes
Ao todo, o Brasil conta com 120 lutadores no plantel da organização de MMA
O Brasil segue como uma das principais forças do UFC e ampliou sua presença no plantel da organização, mesmo após uma série de demissões. A lista atualizada reúne 120 lutadores brasileiros sob contrato com o Ultimate, dez a mais em comparação com o levantamento anterior, que contabilizava 110 atletas. Entre os representantes estão campeões, nomes experientes e novos talentos que buscam espaço no octógono.
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Nos últimos dias, cinco brasileiros deixaram de integrar a relação: Virna Jandiroba, Norma Dumont, Douglas Silva, Ismael Bonfim e Wellington Turman. As saídas, no entanto, foram compensadas pela entrada de 15 nomes que não apareciam na lista anterior, ampliando a presença do país em diferentes categorias de peso.
Confira todos os lutadores do Brasil no UFC
Masculino
Peso-mosca (até 56,7 kg) - 9 atletas
- Alessandro Costa
- Alexandre Pantoja
- André Lima
- Bruno Silva "Bulldog"
- Eduardo "Chapolin"
- Lucas Rocha
- Jafel Filho
- Marcos Degli
- Roque Conceição
Peso-galo (até 61,2 kg) - 8 atletas
- Deiveson Figueiredo
- Hector Santiago
- Jean Matsumoto
- Mateus Soares
- Rafael Estevam
- Rani Yahya
- Raoni Barcelos
- Saimon Oliveira
Peso-pena (até 65,7 kg) - 13 atletas
- Daniel "Willycat" Santos
- Diego Lopes
- Felipe Lima
- Gabriel Santos
- Jean Silva
- Joanderson Brito
- José Delano
- Lerryan Douglas
- Mairon Santos
- Marcio Barbosa
- Matheus Camilo
- Patrício "Pitbull" Freire
- Vinicius Oliveira
Peso-leve (até 70,3 kg) - 11 atletas
- Charles "do Bronxs" Oliveira
- Diego Ferreira
- Elves Brenner
- Joaquim "Netto BJJ" Silva
- Kaue Fernandes
- Manoel Sousa
- Mauricio Ruffy
- Melquizael Costa
- Nikolas Motta
- Renato Moicano
- Samuel Sanches
Peso meio-médio (até 77,1 kg) - 10 atletas
- Carlos Leal
- Carlos Prates
- Gabriel Bonfim
- Jefferson Nascimento
- José Souza
- Kaik Brito
- Luis Francischinelli
- Michael Oliveira
- Rafael dos Anjos
- Rodrigo Sezinando
Peso-médio (até 83,9 kg) - 13 atletas
- Brunno "Hulk" Ferreira
- Caio Borralho
- Cesar Almeida
- Djorden Santos
- Douglas da Lapa
- Gregory "Robocop" Rodrigues
- Igor Cavalcanti
- Luis Felipe Dias
- Marco Túlio
- Modestino Rodrigues
- Rodolfo Vieira
- Ryan Gandra
- Vicente Luque
Peso meio-pesado (até 92,9 kg) - 8 atletas
- Brendson Ribeiro
- Felipe Franco
- Kevin Christian
- Lucas Fernando
- Levi Rodrigues Jr.
- Paulo "Borrachinha" Costa
- Rafael Tobias
- Rodolfo Bellato
Peso-pesado (até 120,2 kg) - 12 atletas
- Alex "Poatan" Pereira
- Gabriel Lorenço
- Guilherme Pat
- Guilherme Uriel
- Jhonata Diniz
- Johnny Walker
- José Montanha
- Marcus Buchecha
- Max Gimenis
- Tallison Teixeira
- Valter Walker
- Vitor Petrino
Feminino
Peso-palha (até 52,1 kg) - 19 atletas
- Aieza Bertolso
- Alexia Thainara
- Amanda Lemos
- Amanda Ribas
- Carol Foro
- Denise Gomes
- Gigi Canuto
- Iasmin Lucindo
- Jaqueline Amorim
- Jéssica Andrade
- Júlia Polastri
- Ketlen Souza
- Luana Pinheiro
- Mackenzie Dern
- Polyana Viana
- Rayanne Amanda
- Stephanie Luciano
- Tabatha Ricci
- Talita Alencar
Peso-mosca (até 56,7 kg) - 8 atletas
- Dione Barbosa
- Eduarda Moura
- Gabriella Fernandes
- Jeisla Chaves
- Karine Silva
- Melissa Gatto
- Natália Silva
- Nicolle Caliari
Peso-galo (até 61,2 kg) - 9 atletas
- Alice Pereira
- Amanda Nunes
- Bia Mesquita
- Jacqueline Cavalcanti
- Josiane Nunes
- Karol Rosa
- Luana Santos
- Priscila Cachoeira
- Tainara Lisboa
TOTAL: 120 ATLETAS
➡️ Charles do Bronx rebate provocação de veterano do UFC: 'Podem avisar'
Próximos compromissos do Brasil no UFC
O calendário do UFC reserva dois grandes desafios para os brasileiros em dezembro. No dia 12, Charles "do Bronxs" Oliveira e Diego Lopes protagonizam a luta principal do UFC 335, em Las Vegas, nos Estados Unidos. Os compatriotas disputam o cinturão BMF, atualmente em posse de Charles, que fará sua primeira defesa do título diante do ex-desafiante ao cinturão peso-pena.
Na mesma noite, Alex "Poatan" Pereira também estará em ação. Na luta co-principal do evento, o brasileiro enfrenta o russo Sergei Pavlovich em seu segundo compromisso na divisão dos pesados (até 120,2 kg). Depois de estrear na categoria contra Ciryl Gane, Poatan busca a primeira vitória no novo peso e tenta se aproximar de uma futura disputa pelo cinturão.
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