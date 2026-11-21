Hooker desmerece Charles do Bronx no UFC: 'Ninguém quer essa m@'
Neozelandês derrotou Brian Ortega, neste sábado (21), no UFC Qatar
A vitória sobre Brian Ortega no UFC Qatar não foi o único assunto abordado por Dan Hooker após o combate. De olho em uma possível disputa pelo cinturão BMF, o neozelandês aproveitou a entrevista depois da luta para provocar Charles do Bronx ao falar sobre seus planos para o futuro. O principal desejo do peso-leve é enfrentar Max Holloway, com quem já dividiu o octógono em 2020.
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Sem demonstrar interesse em uma disputa contra o brasileiro, Hooker pediu uma oportunidade contra o havaiano e criticou a possibilidade de Oliveira entrar na conversa pelo cinturão simbólico. A declaração foi feita em tom provocativo, com o lutador deixando claro que considera Holloway o adversário ideal para uma disputa pelo título de lutador mais casca-grossa do UFC.
— Eu quero Max Holloway pelo título de verdadeiro BMF. Tirem essa merda daí. Oliveira, deixa ele jogar. Oliveira… Ninguém quer assistir a essa merda. Me deem Max Holloway. O verdadeiro BMF, vamos lá — disparou.
Apesar das críticas de Hooker, Charles é o atual dono do cinturão BMF. O brasileiro conquistou o título ao derrotar Holloway por decisão unânime no UFC 326, em março de 2026. A provocação de Dan, portanto, surge em meio à movimentação pelo cinturão e à possibilidade de novos confrontos entre os principais nomes do peso-leve.
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A declaração veio depois de uma atuação dominante diante de Brian Ortega. Com três cartões de 30 a 27, Hooker venceu por decisão unânime e encerrou uma sequência de três derrotas consecutivas. O neozelandês controlou boa parte do confronto na trocação, aproveitando a envergadura para manter o adversário à distância e conectar os golpes mais contundentes.
Do outro lado, Ortega também teve uma noite marcante. Após o resultado, o americano deixou as luvas no centro do octógono e indicou que estava encerrando a carreira no MMA, encerrando uma trajetória que teve duas disputas pelo cinturão peso-pena do UFC.
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