Ex-lutador da Fighting Nerds alega legítima defesa após matar cachorro
Dispensado da equipe do UFC, Júnior Dias foi preso na quarta-feira (18) acusado de assassinar o animal a facadas
Preso acusado de assassinar o próprio cachorro a facadas em São Paulo (SP), o lutador brasileiro Júnior Dias alegou ter agido em legítima defesa em depoimento à Polícia Civil. Na última quarta-feira (18), o atleta de MMA profissional foi detido após denúncias de maus-tratos ao animal da raça dogo argentino. O crime teria acontecido na residência do suspeito, na zona sul da capital paulista.
Segundo relatos de vizinhos, Júnior também não fornecia água e comida em devidas quantidades para os animais que viviam em sua casa. O programa "Balanço Geral", da Record, apurou que a perícia realizada no local comprovou que o cachorro foi esfaqueado pelo próprio dono e colocado dentro de uma mala.
Em depoimento, Júnior Dias afirmou que teria reagido a um suposto ataque do dogo argentino a ele e sua esposa. A versão do lutador será considerada na sequência das investigações.
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Dispensa da Fighting Nerds
Conhecido no MMA como "The Golden Boy" (o menino de ouro, em inglês), Júnior Dias mantinha carreira nos esportes de combate com o objetivo de chegar ao UFC, como consta na biografia de seu perfil no Instagram. O peso-galo (até 61 kg) acumula um cartel de quatro vitórias e uma derrota, sendo o triunfo mais recente em maio.
Inclusive, o lutador de 27 anos fazia parte de uma das maiores academias do nicho no país, a "Fighting Nerds". A equipe é conhecida por contar com nomes em ascensão no Ultimate, como Carlos Prates, Caio Borralho e Jean Silva.
Inicialmente, ao tomar conhecimento do caso, a "Fighting Nerds" informou o afastamento provisório de Júnior Dias por meio de comunicado. No entanto, com o avanço das investigações, a circulação de vídeos referentes ao crime e a prisão do lutador, o treinador Pablo Sucupira confirmou que "The Golden Boy" não representa mais o time.
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