Conor McGregor prepara retorno ao UFC com 'força total'
Lutador irlandês mostra evolução na recuperação de lesão em vídeo publicado nas redes sociais
A possibilidade de Conor McGregor voltar ao octógono ganhou força após o lutador irlandês compartilhar imagens de sua retomada aos treinamentos. Em publicação nas redes sociais, o ex-campeão do UFC mostrou exercícios de fortalecimento muscular e atividades técnicas, além de demonstrar otimismo com sua recuperação. A mensagem também trouxe um indicativo de que o próximo período de preparação para uma luta pode estar próximo.
O ex-campeão peso-pena e peso-leve publicou um vídeo mostrando diferentes atividades físicas. Entre os exercícios realizados estão movimentos de fortalecimento na academia, como leg press e levantamento terra, além de trabalhos técnicos nos tatames.
Na legenda, McGregor demonstrou confiança na recuperação do joelho e indicou que está retomando gradualmente a rotina de preparação física. O irlandês também mencionou a possibilidade de iniciar um novo camp de treinamento em breve.
"O MAC ESTÁ DE VOLTA
De volta à academia com força total. Leg press, levantamento terra, sobrecarga no joelho e ganhando muita potência. O joelho está pronto, a força está voltando e o corpo está funcionando a todo vapor. Me preparando para o camp.
'The Notorious' está chegando."
A movimentação acontece depois de um período complicado para o astro do MMA. Em julho de 2026, McGregor sofreu uma grave lesão no joelho direito durante o UFC 329, evento em que enfrentaria Max Holloway. O problema envolveu o rompimento do ligamento cruzado anterior (LCA) e uma lesão no menisco, obrigando o irlandês a passar por cirurgia.
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Max Holloway aparece como possível adversário para 2027
A próxima luta de McGregor no UFC também pode representar o encerramento de sua trajetória na organização. O irlandês ainda possui um compromisso previsto em contrato e já manifestou interesse em realizar uma última apresentação no Ultimate.
Entre os cenários mencionados pelo lutador está uma revanche contra Max Holloway. A possibilidade é que o confronto aconteça em 2027, durante a tradicional programação da Semana Internacional da Luta, realizada habitualmente entre o fim de junho e o início de julho.
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*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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