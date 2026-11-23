Josh Hokit ameaça Ciryl Gane após golpe ilegal no UFC 334
Americano afirma que ainda está com a visão embaçada após golpe ilegal do francês e cobra punição
Josh Hokit voltou a criticar Ciryl Gane após a derrota para o francês na luta principal do UFC 334, disputada em Nova York. Inconformado com uma dedada no olho sofrida ainda no primeiro round, o americano afirmou que continua com a visão comprometida e fez ameaças violentas ao campeão peso-pesado. Hokit também cobrou consequências pelas infrações cometidas durante o confronto.
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Em publicação nas redes sociais, o lutador lamentou não ter reagido às ações de Gane durante o combate e afirmou que o francês precisa ser responsabilizado. Em tom agressivo, Hokit chegou a mencionar a possibilidade de esfaquear o adversário ou cortar um de seus dedos caso volte a sofrer golpes ilegais.
— Tem que haver consequências. Meu olho ainda está embaçado. Eu tenho que esfaqueá-lo, tenho que cortar o dedo dele fora. Meu único arrependimento naquela luta é não ter feito algo ruim — declarou o americano.
A dedada aconteceu nos primeiros momentos do primeiro round, quando Gane estendeu a mão em direção ao rosto de Hokit e atingiu seu olho. O árbitro Marc Goddard não identificou a infração durante o combate, e o francês não sofreu desconto de pontos. O americano afirmou que chegou a enxergar triplicado após o golpe e considera que o episódio prejudicou seu desempenho na disputa pelo título.
O confronto terminou com vitória de Gane por decisão unânime dos juízes, após cinco rounds. Hokit contestou o resultado e defendeu que a dedada teve influência no julgamento da luta, chegando a pedir uma revanche imediata pelo cinturão.
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Histórico de polêmicas de Ciryl Gane no UFC
O episódio com Josh Hokit aumenta a lista de controvérsias envolvendo golpes ilegais atribuídos a Ciryl Gane. Em outubro de 2025, o francês atingiu os olhos de Tom Aspinall durante a disputa pelo cinturão dos pesos-pesados no UFC 321. O britânico não conseguiu continuar o combate em razão das lesões oculares, que exigiram procedimentos cirúrgicos e o afastaram do octógono.
Mais recentemente, Alex Pereira também reclamou de golpes na nuca durante o confronto com Gane no UFC Casa Branca, em junho de 2026. As ocorrências voltaram a levantar questionamentos sobre a arbitragem e a aplicação de punições para infrações dentro do octógono.
*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.
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