Como de costume, o UFC atualizou os rankings de todas as categorias nesta terça-feira (24). E, embora a classificação de Jean Silva não tenha sido alterada, o brasileiro viu um forte oponente ultrapassá-lo entre os destaques dos pesos-penas (até 66 kg). O argentino Kevin Vallejos ganhou 10 posições após a vitória sobre o ex-campeão Aljamain Sterling no UFC Catar, no último sábado (21).

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A impressionante ascensão de Vallejos pode colocar em xeque as chances de "The Lord" disputar o cinturão de Alexander Volkanoski. O australiano disputou o cinturão contra o russo Movsar Evloev, em outubro deste ano, e, apesar dos rumores de aposentadoria, conseguiu confirmar uma vitória dominante. Apenas dois rounds foram necessários para o campeão nocautear mais um desafiante.

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O futuro de Volka, porém, segue um mistério até o momento. Por isso, o argentino já garantiu que tem um plano B forte para movimentar a categoria dos penas: uma revanche contra Jean pelo título interino. A ideia vem, principalmente, pela possibilidade de uma nova subida de divisão de "The Great" para os leves – nas duas vezes em que tentou anteriormente, foi parado por Islam Makhachev.

Grandes mudanças no ranking dos penas

O tamanho da mudança de Kevin afetou uma série de lutadores de destaque dos pesos-penas. Entre os top-10, inclusive, apenas Jean se manteve na mesma posição em que estava antes da nova atualização. O mais afetado foi Sterling, que acabou derrotado pelo argentino no UFC Catar.

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Posição Lutador Movimento 1º Movsar Evloev — 2º Diego Lopes — 3º Kevin Vallejos ⬆️ 7 4º Lerone Murphy ⬇️1 5º Jean Silva — 6º Aljamain Sterling ⬇️ 2 7º Arnold Allen ⬇️ 1 8º Pat Sabatini ⬇️ 1 9º Youssef Zalal ⬇️ 1 10º Aaron Pico ⬇️ 1

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