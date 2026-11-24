Mesmo sem derrota, brasileiro é superado por argentino no ranking do UFC
Jean Silva manteve sua posição, mas viu o rival subir 10 posições após vitória
Como de costume, o UFC atualizou os rankings de todas as categorias nesta terça-feira (24). E, embora a classificação de Jean Silva não tenha sido alterada, o brasileiro viu um forte oponente ultrapassá-lo entre os destaques dos pesos-penas (até 66 kg). O argentino Kevin Vallejos ganhou 10 posições após a vitória sobre o ex-campeão Aljamain Sterling no UFC Catar, no último sábado (21).
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A impressionante ascensão de Vallejos pode colocar em xeque as chances de "The Lord" disputar o cinturão de Alexander Volkanoski. O australiano disputou o cinturão contra o russo Movsar Evloev, em outubro deste ano, e, apesar dos rumores de aposentadoria, conseguiu confirmar uma vitória dominante. Apenas dois rounds foram necessários para o campeão nocautear mais um desafiante.
O futuro de Volka, porém, segue um mistério até o momento. Por isso, o argentino já garantiu que tem um plano B forte para movimentar a categoria dos penas: uma revanche contra Jean pelo título interino. A ideia vem, principalmente, pela possibilidade de uma nova subida de divisão de "The Great" para os leves – nas duas vezes em que tentou anteriormente, foi parado por Islam Makhachev.
Grandes mudanças no ranking dos penas
O tamanho da mudança de Kevin afetou uma série de lutadores de destaque dos pesos-penas. Entre os top-10, inclusive, apenas Jean se manteve na mesma posição em que estava antes da nova atualização. O mais afetado foi Sterling, que acabou derrotado pelo argentino no UFC Catar.
|Posição
|Lutador
|Movimento
1º
Movsar Evloev
—
2º
Diego Lopes
—
3º
Kevin Vallejos
⬆️ 7
4º
Lerone Murphy
⬇️1
5º
Jean Silva
—
6º
Aljamain Sterling
⬇️ 2
7º
Arnold Allen
⬇️ 1
8º
Pat Sabatini
⬇️ 1
9º
Youssef Zalal
⬇️ 1
10º
Aaron Pico
⬇️ 1
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