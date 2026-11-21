Com vitória de Xicão, UFC Qatar termina com Prochazka nocauteado; veja resultados
Apenas um de três brasileiros saíram com vitória neste sábado (21)
O UFC voltou ao Qatar, neste sábado (21), pela primeira vez na temporada de 2026. O tchéquio Jiri Prochazka termina a luta principal derrotado pelo neozelandês Navajo Stirling. No card completo, apenas um brasileiro saiu com a vitória.
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Acompanhe o card
12. Navajo Stirling venceu Jiri Prochazka por nocaute aos 4m58s do 2° round
11. Kevin Vallejos venceu Aljamain Sterling por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
10. Dan Hooker venceu Brian Ortega por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
9. Kyoji Horiguchi venceu Asu Almabayev por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
8. Ikram Aliskerov venceu Jared Cannonier por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)
7. Santiago Luna venceu Aleksandre Topuria por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)
6. Tallison Teixeira venceu Shamil Gaziev por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)
5. Amir Albazi venceu Alessandro Costa por finalização (mata-leão) aos 4m34s do 3° round
4. Tahir Abdullayev venceu Jake Matthews por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)
3. Dom Mar Fan venceu Nikolas Motta por decisão unânime (30-26, 30-26, 29-27)
2. Diyar Nurgozhay venceu Alik Lorenz por nocaute técnico aos 24s do 2° round
1. John Mitchell venceu Shoaib Yousaf por nocaute técnico aos 3m50s do 1° round
FICHA TÉCNICA
UFC Qatar
📆 Data: 21 de novembro de 2026
⏰ Horário: A partir das 12h (horário de Brasília)
📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)
Card Principal - 15h
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jiri Prochazka (92,9 Kg) x Navajo Stirling (92,9 Kg)
Peso-pena (até 65,7 kg): Aljamain Sterling (65,7 Kg) x Kevin Vallejos (65,7 Kg)
Peso-leve (até 70,3 kg): Dan Hooker (70,7 Kg) x Brian Ortega (70,5 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Kyoji Horiguchi (57,1 Kg) x Asu Almabayev (56,9 Kg)
Peso-médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier (83,9 Kg) x Ikram Aliskerov (84,1 Kg)
Card Preliminar - 12h
Peso-galo (até 61,2 kg): Aleksandre Topuria (61,6 Kg) x Santiago Luna (61,6 Kg)
Peso-pesado (até 120,2 kg): Shamil Gaziev (118,8 Kg) x Tallison Teixeira (114,7 Kg)
Peso-mosca (até 56,7 kg): Amir Albazi (57,1 Kg) x Alessandro Costa (57,1 Kg)
Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews (77,1 Kg) x Tahir Abdullayev (78 Kg) *
Peso-leve (até 70,3 kg): Nikolas Motta (70,5 Kg) x Dom Mar Fan (70,7 Kg)
Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Diyar Nurgozhay (92,9 Kg) x Alik Lorenz (92,9 Kg)
Peso-leve (até 70,3 Kg): Shoaib Yousaf (70,7 Kg) x John Mitchell (70,5 Kg)
*Tahir Abdullayev pesou acima do limite permitido para o peso meio-médio.
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