O UFC voltou ao Qatar, neste sábado (21), pela primeira vez na temporada de 2026. O tchéquio Jiri Prochazka termina a luta principal derrotado pelo neozelandês Navajo Stirling. No card completo, apenas um brasileiro saiu com a vitória.

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Acompanhe o card

12. Navajo Stirling venceu Jiri Prochazka por nocaute aos 4m58s do 2° round

11. Kevin Vallejos venceu Aljamain Sterling por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

10. Dan Hooker venceu Brian Ortega por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

9. Kyoji Horiguchi venceu Asu Almabayev por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

8. Ikram Aliskerov venceu Jared Cannonier por decisão unânime (30-27, 30-27, 30-27)

7. Santiago Luna venceu Aleksandre Topuria por decisão dividida (30-27, 28-29, 29-28)

6. Tallison Teixeira venceu Shamil Gaziev por decisão unânime (30-27, 29-28, 29-28)

5. Amir Albazi venceu Alessandro Costa por finalização (mata-leão) aos 4m34s do 3° round

4. Tahir Abdullayev venceu Jake Matthews por decisão unânime (30-27, 30-27, 29-28)

3. Dom Mar Fan venceu Nikolas Motta por decisão unânime (30-26, 30-26, 29-27)

2. Diyar Nurgozhay venceu Alik Lorenz por nocaute técnico aos 24s do 2° round

1. John Mitchell venceu Shoaib Yousaf por nocaute técnico aos 3m50s do 1° round

Alex Poatan vence Jiri Prochazka no UFC 303 e conquista cinturão (Foto: Ian Maule/AFP)

FICHA TÉCNICA

UFC Qatar

📆 Data: 21 de novembro de 2026

⏰ Horário: A partir das 12h (horário de Brasília)

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 15h

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Jiri Prochazka (92,9 Kg) x Navajo Stirling (92,9 Kg)

Peso-pena (até 65,7 kg): Aljamain Sterling (65,7 Kg) x Kevin Vallejos (65,7 Kg)

Peso-leve (até 70,3 kg): Dan Hooker (70,7 Kg) x Brian Ortega (70,5 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Kyoji Horiguchi (57,1 Kg) x Asu Almabayev (56,9 Kg)

Peso-médio (até 83,9 kg): Jared Cannonier (83,9 Kg) x Ikram Aliskerov (84,1 Kg)

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Card Preliminar - 12h

Peso-galo (até 61,2 kg): Aleksandre Topuria (61,6 Kg) x Santiago Luna (61,6 Kg)

Peso-pesado (até 120,2 kg): Shamil Gaziev (118,8 Kg) x Tallison Teixeira (114,7 Kg)

Peso-mosca (até 56,7 kg): Amir Albazi (57,1 Kg) x Alessandro Costa (57,1 Kg)

Peso meio-médio (até 77,1 kg): Jake Matthews (77,1 Kg) x Tahir Abdullayev (78 Kg) *

Peso-leve (até 70,3 kg): Nikolas Motta (70,5 Kg) x Dom Mar Fan (70,7 Kg)

Peso meio-pesado (até 92,9 kg): Diyar Nurgozhay (92,9 Kg) x Alik Lorenz (92,9 Kg)

Peso-leve (até 70,3 Kg): Shoaib Yousaf (70,7 Kg) x John Mitchell (70,5 Kg)

*Tahir Abdullayev pesou acima do limite permitido para o peso meio-médio.