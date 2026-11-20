Alex Poatan se manifestou após Israel Adesanya questionar sua postura em relação ao futuro da carreira. Na preparação para o UFC 335, marcado para 12 de dezembro, em Las Vegas, o brasileiro respondeu às críticas do antigo rival e explicou por que costuma falar publicamente sobre a possibilidade de retornar aos meio-pesados (até 93 kg) em caso de derrota para Sergei Pavlovich.

Em entrevista ao portal "MMA Junkie", Poatan afirmou que esse tipo de fala não representa insegurança, mas faz parte de uma estratégia pessoal para manter a concentração e elevar seu nível de preparação. Segundo o lutador, considerar antecipadamente tanto uma vitória quanto uma derrota o ajuda a encarar os desafios com maior atenção.

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O brasileiro também minimizou a repercussão das críticas e destacou que já costumava abordar diferentes possibilidades para sua carreira em entrevistas anteriores. Na avaliação dele, o assunto ganhou maior visibilidade depois dos comentários de Adesanya, que talvez não estivesse acompanhando suas declarações ao longo dos últimos anos.

— Se você for ver, eu sempre falei. É que, agora, as pessoas dão mais atenção porque o Adesanya tem um nome muito forte, mas, talvez, ele não tenha acompanhado as minhas entrevistas, o que eu falei. Eu sempre falei isso, de "se eu perder… ou se eu ganhar…". Isso me dá mais força e deixa mais atento. Quando eu sei que posso perder, que isso pode acontecer, eu tenho mais atenção. Então, eu sempre falei isso, mas, agora, eles estão dando ouvidos.

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Alex Poatan ergue os braços e comemora vitória sobre Magomed Ankalaev no UFC 320 (Foto: Jeff Bottari/Zuffa LLC)

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Apesar de considerar uma eventual mudança de categoria em caso de derrota, Alex Poatan mantém a atenção voltada para o compromisso na divisão dos pesados. O brasileiro terá Sergei Pavlovich pela frente no coevento principal do UFC 335, em uma luta importante para suas ambições dentro da organização.

*Texto gerado com o auxílio de IA, revisado por humanos.