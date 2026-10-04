Dana White explica veto à revanche imediata de Poatan no UFC

O próximo desafio de Alex "Poatan" Pereira no UFC não será exatamente como o esperado pelo striker paulista. Escalado para enfrentar Sergei Pavlovich no evento numerado 335, o peso-pesado (até 120,2 kg) teve o pedido de revanche imediata com o campeão Ciryl Gane ignorado por Dana White, que colocou o lutador francês para defender o cinturão contra Josh Hokit um card antes.

📲 Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Ao ser questionado sobre a razão para ter deixado o "Índio" de fora da disputa pelo título dos pesados, o presidente e CEO do UFC defendeu a escolha. Segundo o empresário, o casamento do confronto foi feito com base no desempenho recente dos postulantes ao cinturão, e não na popularidade deles.

continua após a publicidade

— Quem você acha que deveria ser escolhido? De onde vem essa pergunta? O que você acha que deveríamos ter feito? Ele (Poatan) poderia ter conseguido a revanche por conta de quê? Poder de estrela? Nós fazemos lutas baseadas na popularidade de estrelas? Nós casamos lutas baseado em quem é o melhor do mundo e quem merece estar lá. Ele está vindo de uma derrota contra o Ciryl Gane agora. Essa é a luta a se fazer (Gane vs. Hokit). Não é como se os fãs estivessem exigindo uma revanche — explicou Dana White, na coletiva de imprensa pós-UFC 332, no último sábado (3).

Desde a derrota no UFC Casa Branca, em junho, Poatan vinha reforçando constantemente o desejo de lutar novamente com Ciryl Gane. O ex-campeão dos médios (até 83,9 kg) e dos meio-pesados (até 93 kg) usou as redes sociais em diversas oportunidades para mobilizar uma campanha pela reedição do confronto válido pelo cinturão interino dos pesados, que acabou sendo preterida pela organização.

continua após a publicidade

Com o pedido vetado por Dana White, Poatan agora concentra os esforços em Sergei Pavlovich, adversário no co-evento principal do dia 12 de dezembro, na T-Mobile Arena, em Las Vegas, nos Estados Unidos. O vencedor deve ser o próximo desafiante ao cinturão do peso-pesado, que estará em jogo na luta entre Gane e Hokit, marcada para novembro.

Alex Poatan e Ciryl Gane em encarada para o UFC Casa Branca (Foto: Reprodução/X/UFC)

Além de Poatan, Charles do Bronx é confirmado no UFC 335

Poatan e Pavlovich se enfrentarão no mesmo card em que Charles "do Bronx" defenderá o cinturão BMF (lutador mais durão, em inglês) diante do compatriota Diego Lopes, na luta principal da noite. Os dois combates são os únicos confirmados até o momento para o UFC 335.

continua após a publicidade

➡️ Natália Silva vence chinesa e conquista cinturão inédito para o Brasil no UFC

➡️ Do Bronx, Poatan e mais: confira as lutas do UFC 335