Mackenzie Dern domina em trocação e conquista o cinturão no UFC 321
Evento é realizado em Etihad Arena, em Abu Dhabi (EAU)
Mais um cinturão para o Brasil confirmado! Mackenzie Dern é a nova campeã mundial do UFC na categoria do peso-palha. Em um duelo acirrado e intenso, com forte boxe e jíu-jitsu, a brasileira superou a compatriota Virna Jandiroba por decisão unânime. A lutadora, então, confirma a vantagem sobre a adversária pela segunda vez no Ultimate.
No último confronto entre as brasileiros, em dezembro de 2020, o resultado não foi diferente. Com pouco mais de um ano no UFC, Jandiroba levou a pior para Dern que venceu por decisão unânime dos juízes.
Como foi a luta entre as brasileiras no UFC 321?
Primeiro round: Diferente do que muitos esperavam, a duelo entre as brasileiras não começou forte no chão e, sim, com uma trocação intensa com diretos e chutes – em que Dern aplicou os maiores impactos. A primeira entrada tentada da Virna acabou defendida por Mackenzie, mas a segunda oportunidade não foi desperdiçada, assim como a terceira. Apesar de conseguir derrubar, Carcará ainda precisava enfrentar o alto nível de jíu-jitsu da adversária, campeã mundial na modalidade.
Segundo round: A primeira metade do assalto pareceu uma repetição do primeiro, em que Mackenzie era melhor nos golpes de encontro e Virna conseguia ficar por cima no chão. Dessa vez, no entanto, a baiana aplicava bem o ground and pound. A defesa de Dern também se destacava, com a guarda ativa e contra-ataques poderosos.
Terceiro round: Virna começou forte no round com um boxe afiado. Neste assalto, Mackenzie voltou ao chão um pouco diferente, após um direto certeiro da adversária. A número 5 do ranking começou a tentar encaixar suas quedas, o que não tinha feito até o momento. No últimos segundos, a baiana conseguiu um domínio forte no solo, enquanto Dern aplicava significativas cotovelas de baixo.
Quarto round: O strike de Dern era mais eficiente, e as combinações intensas atingiram com sucesso a baiana. Já no solo, Jandiroba estava na vantagem com seis quedas defendidas e seis aplicadas. O controle da luta esteve nas mãos das duas brasileiras, que entregavam um impressionante domínio em mais de uma arte marcial. Apesar disso, o volume de Mackenzie pode ter sido o direfencial no assalto.
Quinto round: O início no boxe, seguido de tentativas de levar a luta para o chão se manteve presente assim como em todo os 20 minutos anteriores. Embora tenha superado Dern no domínio no solo, Virna não aproveitava tanto o ground and pound, diferente da adversária. O apito final soou com Mackenzie por cima, após uma queda certeira nos últimos segundos.
Outros brasileiros do UFC neste sábado (25)
O início do UFC 321 não foi bom para os torcedores que acordaram cedo para acompanhar a luta de Jaqueline Amorim. Contra a japonesa Mizuki Inoue, a primeira representante do Brasil no dia não entregou um bom desempenho e terminou com a derrota por decisão unânime.
Ainda no card preliminar, Valter Walker está em uma ascendente na carreira e confirmou a boa fase no UFC 321 deste sábado (25). Como prometido, o brasileiro conquistou a vitória contra inglês Louie Sutherland por finalização na "botinha" ainda no primeiro round. Enquanto o brasileiro buscava uma oportunidade de levar a luta para o chão, Sutherland tinha a confiança do currículo de nocautes.
Sutherland manteve Walker a uma boa distância e encaixava forte chutes, que chegaram a balançar o oponente. A oportunidade perfeita enfim chegou com 4 minutos para o fim do round, e o brasileiro aproveitou para jogar o adversário no chão. A partir daí, a promessa não demorou para ser concretizada: vitória de Valter Walker por finalização de calcanhar.
A terceira luta entre os brasileiros, no entanto, terminou sem novas alegrias para o Brasil. Jailton Almeida buscava confirmar o domínio no chão, mas o russo Alexander Volkov pontuava com fortes golpes significativos, o que, no fim, o favoreceu. Por decisão dividida, o Malhadinho terminou com a derrota.
