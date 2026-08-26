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Valter Walker anuncia lista de alvos nos pesados no UFC

Lutador brasileiro registra cinco vitórias consecutivas na organização

PorAnna Carolina RamosRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 10:59
Atualizado há 16 minutos
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Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi
Valter Walker em pesagem do UFC Abu Dhabi (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Quando entrou no UFC, Valter Walker tinha um plano simples: lutar contra não ranqueados até se sentir preparado para enfrentar os principais nomes da divisão. Dois anos após a estreia, parece que o brasileiro enfim está pronto para encarar destaques do ranking dos pesados (até 120,2 kg). Inclusive, na última terça-feira (25), o lutador definiu uma lista de possíveis adversários.

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Os nomes escolhidos ainda não farão Walker entrar na fila pela disputa do cinturão. Ainda assim, em caso de vitória, o brasileiro terá a oportunidade de se aproximar do topo do ranking e, consequentemente, dos campeões linear, Tom Aspinall, e interino, Ciryl Gane. A lista foi divulgada por Valter nas redes sociais, acompanhada de um "tanto faz" na legenda. Veja os nomes abaixo:

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    1.
  1. Vitor Petrino (8º colocado)
    2. 2.
  2. Derrick Lewis (12º colocado)
    3. 3.
  3. Shamil Gaziev (Fora do ranking)
    4. 4.
  4. Serghei Spivac (9º colocado)
    5. 5.
  5. Ante Delija (10º colocado)

A decisão coloca em destaque lutadores que estão próximos do "Caçador de Pés" na divisão mais pesada do UFC. Com cinco vitórias consecutivas, Walker conquistou seu espaço dentro da categoria e aparece na 11ª colocação do ranking "tradicional" da organização e na 9ª do meta ranking.

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A boa fase do brasileiro também o colocou no livro dos recordes do Ultimate. Na história da organização, além de Walker, apenas outro lutador registrou cinco finalizações consecutivas: Demian Maia, outro brasileiro. O recorde foi construído há cerca de 17 anos, em 2009. Na época, Maia havia acabado de estrear na organização e logo embalou cinco vitórias por finalização em menos de dois anos.

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Valter Walker tenta chave de calcanhar em Thomas Petersen no UFC Abu Dhabi
Valter Walker tenta chave de calcanhar em Thomas Petersen no UFC Abu Dhabi (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/UFC)

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