Valter Walker anuncia lista de alvos nos pesados no UFC Lutador brasileiro registra cinco vitórias consecutivas na organização

Quando entrou no UFC, Valter Walker tinha um plano simples: lutar contra não ranqueados até se sentir preparado para enfrentar os principais nomes da divisão. Dois anos após a estreia, parece que o brasileiro enfim está pronto para encarar destaques do ranking dos pesados (até 120,2 kg). Inclusive, na última terça-feira (25), o lutador definiu uma lista de possíveis adversários.

➡️ Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Os nomes escolhidos ainda não farão Walker entrar na fila pela disputa do cinturão. Ainda assim, em caso de vitória, o brasileiro terá a oportunidade de se aproximar do topo do ranking e, consequentemente, dos campeões linear, Tom Aspinall, e interino, Ciryl Gane. A lista foi divulgada por Valter nas redes sociais, acompanhada de um "tanto faz" na legenda. Veja os nomes abaixo:

continua após a publicidade

1 . Vitor Petrino (8º colocado) 2 . Derrick Lewis (12º colocado) 3 . Shamil Gaziev (Fora do ranking) 4 . Serghei Spivac (9º colocado) 5 . Ante Delija (10º colocado)

A decisão coloca em destaque lutadores que estão próximos do "Caçador de Pés" na divisão mais pesada do UFC. Com cinco vitórias consecutivas, Walker conquistou seu espaço dentro da categoria e aparece na 11ª colocação do ranking "tradicional" da organização e na 9ª do meta ranking.

➡️ Charles do Bronx explica suposta recusa à revanche no UFC 331

A boa fase do brasileiro também o colocou no livro dos recordes do Ultimate. Na história da organização, além de Walker, apenas outro lutador registrou cinco finalizações consecutivas: Demian Maia, outro brasileiro. O recorde foi construído há cerca de 17 anos, em 2009. Na época, Maia havia acabado de estrear na organização e logo embalou cinco vitórias por finalização em menos de dois anos.

continua após a publicidade

Valter Walker tenta chave de calcanhar em Thomas Petersen no UFC Abu Dhabi (Foto: Josh Hedges/Zuffa LLC/UFC)

🥊 Aposte no Brasil no UFC

*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.