Robocop sobe no ranking do UFC e rebate acusação de trapaça
Gregory Rodrigues alcança o top 7 no peso médio após vitória sobre Anthony Hernandez e nega ter segurado luva do rival
Gregory Robocop saiu do UFC Sacramento como sétimo colocado no ranking dos médios (até 83,9 kg) do Ultimate. A mudança de posição foi registrada na atualização semanal do Meta UFC Rankings, divulgada nesta segunda-feira (24).
➡️ Exclusivo: Robocop revela como derrota para compatriota o fez mudar no UFC
O brasileiro venceu Anthony Hernandez por decisão unânime no sábado (22) e subiu três posições na categoria, partindo do décimo lugar. A vitória foi a quarta consecutiva de Robocop na organização. Além de avançar no peso médio, o atleta faturou um dos bônus pós-evento.
O combate foi marcado pela dominância técnica do brasileiro sobre Hernandez. Robocop controlou a distância com chutes nas pernas e golpes na linha de cintura, além de neutralizar as tentativas de queda do rival norte-americano durante toda a luta.
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Acusação de trapaça e resposta de Robocop
Depois do resultado, Hernandez acusou o brasileiro de segurar suas luvas repetidamente durante o confronto e afirmou que o árbitro Herb Dean chegou a repreendê-lo por isso. Ao participar do programa "The Ariel Helwani Show", Robocop rebateu a acusação e defendeu que a vitória foi limpa.
- Ele pode dizer o que quiser. O que garantiu minha vitória foram os chutes na perna, meus socos. Ele impôs uma boa pressão, mas não trapaceei. Ele sabe disso.
Robocop reconheceu que houve contato involuntário com as luvas do adversário, mas negou que o episódio tenha influenciado o desfecho. "Acho que foi uma ou duas vezes que minha mão ficou dentro da luva dele. Tirei e pronto. Isso não mudou nada", afirmou.
O brasileiro também destacou o nível do confronto e demonstrou respeito por Hernandez. "Nós lutamos bem, foi uma batalha. Todo mundo viu. A gente tentava acabar um com o outro a todo momento, em cada round", declarou.
Ranking UFC
Além de Robocop, outro brasileiro a subir no ranking após o UFC Sacramento foi Vitor Petrino. O atleta venceu Serghei Spivac por decisão unânime no peso pesado (até 120,2 kg) e chegou ao oitavo lugar da categoria, avançando três posições.
A vitória manteve Petrino invicto no UFC e consolidou sua sequência de quatro triunfos seguidos na organização. Com o resultado, o moldavo Spivac perdeu quatro posições e caiu para o 13º lugar. Hernandez, por sua vez, recuou dois degraus no ranking dos médios e terminou na nona colocação.
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