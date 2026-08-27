UFC Xangai não é sábado à noite? Saiba horário e card do evento Umar Nurmagomedov e Song Yadong se enfrentam na luta principal do evento neste sábado (29)

Os fãs brasileiros se acostumaram a ficar acordados até altas horas no fim de semana para acompanhar toda a ação no octógono. Neste sábado (29), no entanto, quem quiser assistir ao card completo do UFC Xangai precisará acordar cedo, já que a primeira luta começará às 4h (de Brasília). O card principal, por sua vez, está previsto para começar às 7h.

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Ao todo, 13 combates estão previstos para o evento, que acontece no dia 29 de agosto. Em destaque no Brasil, Denise Gomes e Levi Rodrigues Jr. levam a bandeira verde-amarela ao centro do octógono durante o card principal. André Lima, Hector Santiago e Julia Polastri representam o país no card preliminar.

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Por que o UFC Xangai será de manhã?

O motivo, na verdade, é bem simples: o fuso horário de Xangai, na China. Para entender a diferença, é preciso lembrar que o mundo é dividido em 24 fusos horários, tendo como uma das principais referências o Meridiano de Greenwich, localizado em Londres, na Inglaterra.

O horário de Brasília está no fuso GMT-3, ou seja, três horas atrás do horário médio de Greenwich (Greenwich Mean Time). Já Xangai está no GMT+8. Na prática, a cidade chinesa está 11 horas à frente de Brasília, o que explica o início do evento ainda durante a madrugada no Brasil.

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FICHA TÉCNICA

UFC Xangai

📆 Data: 29 de agosto de 2025

⏰ Horário: A partir de 4h (horário de Brasília)

🌍 Local: no Oriental Sports Center, na China

📺 Onde assistir: streaming Paramount+ (todo o card)

Card Principal - 7h

Peso-galo (até 61,2 Kg): Umar Nurmagomedov x Song Yadong

Peso-palha (até 52,1 Kg): Yan Xiaonan x Denise Gomes

Peso-galo (até 61,2 Kg): Aori Qileng x Kai Asakura

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Alex Perez x Su Mudaerji

Peso meio-pesado (até 92,9 Kg): Liu Ce x Levi Rodrigues Jr.

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Bilal Hasan x Nilson Rojas

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Card Preliminar - 4h

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Namsrai Batbayar x André Lima

Peso-mosca (até 56,7 Kg): Rei Tsuruya x Kevin Borjas

Peso-pena (até 65,7 Kg): Jack Jenkins x Sean Woodson

Peso-galo (até 61,2 Kg): Xiao Long x Francesco Nuzzi

Peso-galo (até 61,2 Kg): Lawrence Lui x Hector Santiago

Peso-palha (até 52,1 Kg): Xiong Jingnan x Julia Polastri

Peso meio-médio (até 77,1 Kg): Ding Meng x Cam Nelson

Pôster do UFC Xangai, com Umar Nurmagomedov e Song Yadong (Foto: Divulgação/UFC)

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