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Antigo rival de Alex Poatan enfrentará brasileiro no Noche UFC

Yousri Belgaroui foi confirmado no card do evento após saída de norte-americano

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
26/08/2026 16:23
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Alex Poatan posa para foto com Yousri Belgaroui, seu parceiro de treinos do UFC
Alex Poatan e Yousri Belgaroui no UFC (Foto: Reprodução)

Antes rival e, agora, parceiro de treinos de Alex Poatan, o holandês Yousri Belgaroui tem seu próximo compromisso no Ultimate confirmado. No Noche UFC, marcado para o dia 12 de setembro, o lutador enfrentará o brasileiro Djorden Santos na categoria do peso-médio (até 83,9 kg). Belgaroui foi anunciado no card após a saída do norte-americano Kelvin Gastelum.

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O holandês atravessa uma sequência positiva na organização de Dana White. Ele fez sua estreia em outubro de 2025, quando venceu o russo Azamat Bekoev por nocaute técnico. Em março deste ano, voltou ao octógono e superou o norte-americano Mansur Abdul-Malik novamente por nocaute técnico. Já Djorden, de 29 anos, acumula 11 vitórias e três derrotas na trajetória profissional.

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A rivalidade entre Belgaroui e Poatan começou ainda no kickboxing, em 2017. Naquele ano, os lutadores se enfrentaram três vezes. O brasileiro saiu derrotado da primeira, mas se recuperou e venceu nas duas outras oportunidades. A troca de farpas, no entanto, ficou para trás, e os dois se tornaram parceiros de treinos.

Alex Poatan estará presente em Spaten Fight Night

De volta aos treinos, Alex Poatan ainda não tem data para retornar ao UFC, mas sua presença está confirmada no Spaten Fight Night 3, que acontece neste sábado (29), em São Paulo. Desta vez, porém, o brasileiro ficará fora do octógono, como corner de Glover Teixeira.

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Parceiro de longa data de Poatan, Glover volta à ação após três anos, mas, dessa vez, no boxe. No combate principal do Spaten Fight Night 3, em São Paulo (SP), o atleta de 46 anos enfrenta Maurício Shogun – outra lenda do MMA brasileiro. Em preparação para o duelo, Teixeira garantiu ao Lance! que Poatan estará presente no evento como seu corner.

Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3
Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3 (Foto: Gaspar Nóbrega/Divulgação Spaten)

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