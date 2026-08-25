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UFC 331: Charles do Bronx explica suposta recusa à revanche

Brasileiro refuta negociação contra Diego, foca em luta pelo título e explica que tragédia pessoal o impediu de lutar no UFC 331

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
25/08/2026 14:40
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Divulgação)
Charles 'Do Bronx' em coletiva antes do UFC 326, em Las Vegas (Foto: Divulgação)

Charles do Bronx descartou ter recusado uma oferta oficial do Ultimate para enfrentar Arman Tsarukyan no UFC 331, em uma revanche do UFC 300, com vitória do armênio. O ex-campeão dos leves (até 70,3 kg) afirmou que a situação se limitou a um contato informal e que estava impossibilitado de competir naquele período.

A declaração foi feita em entrevista ao canal do YouTube "Olhar da Luta". O brasileiro também rebateu a narrativa do armênio, que havia sugerido publicamente que o paulista teria encontrado uma desculpa para evitar o confronto.

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- Na realidade, teve só um contato, só um boato. Aconteceu o que aconteceu com o Allan e, em respeito ao que o UFC viu, não tenho condições de lutar em um momento como esse. O UFC acabou marcando a luta entre Arman e Ruffy, que vai ser uma grande luta.

O lutador se referia ao falecimento de Allan Puro Osso, companheiro de equipe e amigo próximo, que tornou inviável aceitar qualquer compromisso competitivo naquele período. Charles afirmou que acabou de voltar aos treinos e ainda se recupera do impacto causado pela perda.

Charles Do Bronx lamenta morte de Allan 'Puro Osso'
Charles Do Bronx lamenta morte de Allan 'Puro Osso' (Foto: Reprodução/Instagram)

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Foco de Charles do Bronx

Na mesma entrevista, o ex-campeão esclareceu um segundo rumor: o de que uma negociação estaria em curso para um duelo Brasil x Brasil contra Diego Lopes. A especulação ganhou força depois que Diego publicou um vídeo assistindo a uma luta de Charles e declarou desejo de subir para a categoria dos leves.

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Charles negou que o UFC tenha lhe feito qualquer oferta nesse sentido e explicou a dinâmica por trás desse tipo de especulação. "Tomara que ninguém me interprete do lado ruim, mas essa luta não chegou em nenhum momento, nem boato dessa luta acontecer. Porém, ninguém é bobo, todo mundo sabe que o UFC é business. Então, uma postagem que você faz, uma fala que você faz, isso te dá um boom e o UFC faz essa ligação", afirmou.

O brasileiro deixou claro qual é seu único objetivo no momento. "Não sei se falaram algo para o Diego para ele postar aquela foto, o vídeo assistindo minha luta. O que penso é que sou o próximo da fila pela luta pelo título. Então, esse é meu pensamento, esse é meu foco", concluiu.

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Sem Charles do Bronx, Tsarukyan enfrentará Maurício Ruffy na luta co-principal do UFC 331, marcado para 19 de setembro em Los Angeles. O campeão dos leves é Justin Gaethje, o adversário que o brasileiro afirma querer disputar.

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