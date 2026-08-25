UFC 331: Charles do Bronx explica suposta recusa à revanche Brasileiro refuta negociação contra Diego, foca em luta pelo título e explica que tragédia pessoal o impediu de lutar no UFC 331

Charles do Bronx descartou ter recusado uma oferta oficial do Ultimate para enfrentar Arman Tsarukyan no UFC 331, em uma revanche do UFC 300, com vitória do armênio. O ex-campeão dos leves (até 70,3 kg) afirmou que a situação se limitou a um contato informal e que estava impossibilitado de competir naquele período.

A declaração foi feita em entrevista ao canal do YouTube "Olhar da Luta". O brasileiro também rebateu a narrativa do armênio, que havia sugerido publicamente que o paulista teria encontrado uma desculpa para evitar o confronto.

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- Na realidade, teve só um contato, só um boato. Aconteceu o que aconteceu com o Allan e, em respeito ao que o UFC viu, não tenho condições de lutar em um momento como esse. O UFC acabou marcando a luta entre Arman e Ruffy, que vai ser uma grande luta.

O lutador se referia ao falecimento de Allan Puro Osso, companheiro de equipe e amigo próximo, que tornou inviável aceitar qualquer compromisso competitivo naquele período. Charles afirmou que acabou de voltar aos treinos e ainda se recupera do impacto causado pela perda.

Charles Do Bronx lamenta morte de Allan 'Puro Osso' (Foto: Reprodução/Instagram)

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Foco de Charles do Bronx

Na mesma entrevista, o ex-campeão esclareceu um segundo rumor: o de que uma negociação estaria em curso para um duelo Brasil x Brasil contra Diego Lopes. A especulação ganhou força depois que Diego publicou um vídeo assistindo a uma luta de Charles e declarou desejo de subir para a categoria dos leves.

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Charles negou que o UFC tenha lhe feito qualquer oferta nesse sentido e explicou a dinâmica por trás desse tipo de especulação. "Tomara que ninguém me interprete do lado ruim, mas essa luta não chegou em nenhum momento, nem boato dessa luta acontecer. Porém, ninguém é bobo, todo mundo sabe que o UFC é business. Então, uma postagem que você faz, uma fala que você faz, isso te dá um boom e o UFC faz essa ligação", afirmou.

O brasileiro deixou claro qual é seu único objetivo no momento. "Não sei se falaram algo para o Diego para ele postar aquela foto, o vídeo assistindo minha luta. O que penso é que sou o próximo da fila pela luta pelo título. Então, esse é meu pensamento, esse é meu foco", concluiu.

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Sem Charles do Bronx, Tsarukyan enfrentará Maurício Ruffy na luta co-principal do UFC 331, marcado para 19 de setembro em Los Angeles. O campeão dos leves é Justin Gaethje, o adversário que o brasileiro afirma querer disputar.

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