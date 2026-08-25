VÍDEO: Makhachev tenta recolocar ombro deslocado de lutador Campeão do UFC tentou, sem sucesso, recolocar a articulação de parceiro de treinos no lugar, mas lesão selou derrota de Magomedov por TKO

Islam Makhachev atuou como corner de Magomed Magomedov no PFL Tampa e tentou recolocar o ombro deslocado do parceiro de treinos durante a luta. O esforço não teve sucesso, e o campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) do UFC jogou a toalha no terceiro round.

O episódio ocorreu no último sábado (22) e se espalhou pelas redes sociais. Magomedov sofreu a lesão no segundo round, e a gravidade do deslocamento o impedia de se defender. Makhachev tentou reposicionar o ombro do parceiro no intervalo, com movimentos que chamaram atenção pela brusquidão, mas sem êxito. Dez segundos após o início do terceiro round, a lenda do MMA encerrou a luta jogando a toalha.

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O resultado beneficiou o peruano Daniel Marcos, que venceu Magomedov por TKO. Para o russo, a derrota foi a sexta de sua carreira. Magomedov, membro do clã do Daguestão, já disputou o cinturão peso galo (até 61,2 kg) do Bellator contra Patchy Mix em maio de 2024.

Islam Makhachev tente de remettre l'épaule déboîtée de Magomed Magomedov en place 😯 pic.twitter.com/HPHs0jrpQP — RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) August 23, 2026

Mesmo fora do octógono, Islam Makhachev segue como protagonista de momentos de repercussão no MMA. O russo é atualmente o primeiro no ranking peso por peso do UFC, na categoria dos meio-médios.

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Islam Makhachev no UFC 330

No UFC 330, Makhachev venceu Ian Machado Garry e chegou ao 17º triunfo seguido, superando a marca de Anderson Silva e passando a carregar sozinho o recorde de maior sequência de vitórias da organização. O desafiante ainda teve bons momentos na luta, especialmente no terceiro assalto, mas não foi suficiente para impedir a vitória do campeão por decisão unânime.

A sequência do russo começou em 2016, ainda no peso-leve, e atravessou a mudança para os meio-médios. Depois de manter o título dos meio-médios, o russo apontou Carlos Prates como o lutador que mais merece uma oportunidade de disputar o cinturão.

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Islam Makhachev e Ian Machado Garry se cumprimentam após luta no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

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