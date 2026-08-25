Logo do Lance! branca com exclamação amarela
BrasileirãoTabelasVídeosOnde AssistirLance! Jogos

VÍDEO: Makhachev tenta recolocar ombro deslocado de lutador

Campeão do UFC tentou, sem sucesso, recolocar a articulação de parceiro de treinos no lugar, mas lesão selou derrota de Magomedov por TKO

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
25/08/2026 09:28
Supervisionado porThiago Fernandes,
Favorite o Lance! no Google
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330
Islam Makhachev comemora vitória em disputa de cinturão no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

Islam Makhachev atuou como corner de Magomed Magomedov no PFL Tampa e tentou recolocar o ombro deslocado do parceiro de treinos durante a luta. O esforço não teve sucesso, e o campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) do UFC jogou a toalha no terceiro round.

O episódio ocorreu no último sábado (22) e se espalhou pelas redes sociais. Magomedov sofreu a lesão no segundo round, e a gravidade do deslocamento o impedia de se defender. Makhachev tentou reposicionar o ombro do parceiro no intervalo, com movimentos que chamaram atenção pela brusquidão, mas sem êxito. Dez segundos após o início do terceiro round, a lenda do MMA encerrou a luta jogando a toalha.

continua após a publicidade

O resultado beneficiou o peruano Daniel Marcos, que venceu Magomedov por TKO. Para o russo, a derrota foi a sexta de sua carreira. Magomedov, membro do clã do Daguestão, já disputou o cinturão peso galo (até 61,2 kg) do Bellator contra Patchy Mix em maio de 2024.

Mesmo fora do octógono, Islam Makhachev segue como protagonista de momentos de repercussão no MMA. O russo é atualmente o primeiro no ranking peso por peso do UFC, na categoria dos meio-médios.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Islam Makhachev no UFC 330

No UFC 330, Makhachev venceu Ian Machado Garry e chegou ao 17º triunfo seguido, superando a marca de Anderson Silva e passando a carregar sozinho o recorde de maior sequência de vitórias da organização. O desafiante ainda teve bons momentos na luta, especialmente no terceiro assalto, mas não foi suficiente para impedir a vitória do campeão por decisão unânime.

A sequência do russo começou em 2016, ainda no peso-leve, e atravessou a mudança para os meio-médios. Depois de manter o título dos meio-médios, o russo apontou Carlos Prates como o lutador que mais merece uma oportunidade de disputar o cinturão.

continua após a publicidade
Islam Makhachev e Ian Machado Garry se cumprimentam após luta no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)
Islam Makhachev e Ian Machado Garry se cumprimentam após luta no UFC 330 (Foto: Caleb Bowlin/Getty Images/AFP)

🥊 Aposte nos brasileiros do UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.

Tudo sobre
Sugerida para você!
Carlos Prates no media day do UFC 322 (Foto: Reprodução/X/UFC)

Lutas

Carlos Prates sugere UFC 334 para desafiar cinturão de Islam Makachev

Há 13 horas
Alex Poatan provoca Ankalaev após vitória em luta, arbitrada pro Herb Dean, no UFC

Lutas

Rival acusa árbitro de polêmica com Poatan de ajudar trapaça de brasileiro no UFC

Há 17 horas
Glover Teixeira treina com Alex Poatan, do UFC, antes de Spaten Fight Night 3

Lutas

Ex-campeões do UFC, Poatan e campeãs olímpicas: treino do Spaten Fight Night agita praia do Rio

Há 22 horas
Alex Poatan em coletiva antes do UFC Rio

Lutas

Após Casa Branca, Alex Poatan volta em evento fora do UFC

Há 23 horas
O árbitro Herb Dean levanta o braço direito de Gregory Rodrigues durante o anúncio do brasileiro como vencedor da luta principal do UFC Sacramento

Lutas

Brasileiro garante salário milionário e bônus no UFC Sacramento

Há 1 dia
Gregory Rodrigues olha concentrado para o lado esquerdo enquanto chega ao Golden 1 Center para o UFC Sacramento

Lutas

UFC Sacramento: Robocop aguenta pressão e vence por decisão unânime

Há 2 dias
Mais LANCE!
De braços cruzados, Anthony Wint posa para foto durante media day do UFC

Ex-NFL estreia no UFC com vitória por finalização

Gregory Rodrigues posa para foto com os dois bíceps à mostra durante media day do UFC Sacramento

Brasil vence três lutas no UFC Sacramento; veja os resultados

Gregory Robocop comemora vitória no UFC (Foto: Reprodução/Instagram @gregoryrodriguesmma)

Exclusivo: Robocop revela como derrota para compatriota o fez mudar no UFC

O boxeador sul-africano Zolani Tete foi assassinado a tiros em frente a sua residência

Bicampeão mundial de boxe é assassinado na África do Sul

A judoca Edinanci Silva conquista a medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos do Rio 2007

30 anos depois, Edinanci revisita trauma e pede acolhimento no esporte

Glover Teixeira levanta os braços com o cinturão do UFC

De volta à ação, ex-campeão do UFC destaca apoio de Alex Poatan

Gregory "Robocop" Rodrigues conquista vitória no UFC 322 (Foto: Reprodução/Instagram/UFC Brasil)

Brasil volta a liderar UFC com destaques dos médios e dos pesados

Anthony Hernandez e Gregory Rodrigues fazem a luta principal do UFC Sacramento

Brasileiro no UFC comemora 'um dos melhores momentos da vida'

Edson Barboza é consolado por Esteban Ribovics após derrota no UFC 330

'Quase perdi a visão': Edson Barboza explica aposentadoria

Jean Silva venceu Arnold Allen no UFC 324 (Foto: Reprodução Instagram ufc)

UFC: após desistência, brasileiro ganha novo adversário

Johnny Walker enfrenta Parkin no UFC 332

Johnny Walker vai em busca da recuperação no UFC 332

Arte com Vozinha e Mauricio Ruffy

Destaque do Brasil no UFC é comparado com goleiro Vozinha por rival

Charles do Bronx aponta para o alto e comemora vitória do UFC

Sem luta no UFC, Charles do Bronx manda recado: 'Parem de mimimi'