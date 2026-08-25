VÍDEO: Makhachev tenta recolocar ombro deslocado de lutador
Campeão do UFC tentou, sem sucesso, recolocar a articulação de parceiro de treinos no lugar, mas lesão selou derrota de Magomedov por TKO
Islam Makhachev atuou como corner de Magomed Magomedov no PFL Tampa e tentou recolocar o ombro deslocado do parceiro de treinos durante a luta. O esforço não teve sucesso, e o campeão dos meio-médios (até 77,1 kg) do UFC jogou a toalha no terceiro round.
O episódio ocorreu no último sábado (22) e se espalhou pelas redes sociais. Magomedov sofreu a lesão no segundo round, e a gravidade do deslocamento o impedia de se defender. Makhachev tentou reposicionar o ombro do parceiro no intervalo, com movimentos que chamaram atenção pela brusquidão, mas sem êxito. Dez segundos após o início do terceiro round, a lenda do MMA encerrou a luta jogando a toalha.
O resultado beneficiou o peruano Daniel Marcos, que venceu Magomedov por TKO. Para o russo, a derrota foi a sexta de sua carreira. Magomedov, membro do clã do Daguestão, já disputou o cinturão peso galo (até 61,2 kg) do Bellator contra Patchy Mix em maio de 2024.
Islam Makhachev tente de remettre l'épaule déboîtée de Magomed Magomedov en place 😯 pic.twitter.com/HPHs0jrpQP— RMC Sport Combat (@RMCSportCombat) August 23, 2026
Mesmo fora do octógono, Islam Makhachev segue como protagonista de momentos de repercussão no MMA. O russo é atualmente o primeiro no ranking peso por peso do UFC, na categoria dos meio-médios.
➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas
Islam Makhachev no UFC 330
No UFC 330, Makhachev venceu Ian Machado Garry e chegou ao 17º triunfo seguido, superando a marca de Anderson Silva e passando a carregar sozinho o recorde de maior sequência de vitórias da organização. O desafiante ainda teve bons momentos na luta, especialmente no terceiro assalto, mas não foi suficiente para impedir a vitória do campeão por decisão unânime.
A sequência do russo começou em 2016, ainda no peso-leve, e atravessou a mudança para os meio-médios. Depois de manter o título dos meio-médios, o russo apontou Carlos Prates como o lutador que mais merece uma oportunidade de disputar o cinturão.
🥊 Aposte nos brasileiros do UFC
*18+ | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento | Conteúdo comercial | Aplicam-se termos e condições.
Tudo sobre
Lutas
Carlos Prates sugere UFC 334 para desafiar cinturão de Islam MakachevHá 13 horas
Lutas
Rival acusa árbitro de polêmica com Poatan de ajudar trapaça de brasileiro no UFCHá 17 horas
Lutas
Ex-campeões do UFC, Poatan e campeãs olímpicas: treino do Spaten Fight Night agita praia do RioHá 22 horas
Lutas
Após Casa Branca, Alex Poatan volta em evento fora do UFCHá 23 horas
Lutas
Brasileiro garante salário milionário e bônus no UFC SacramentoHá 1 dia
Lutas
UFC Sacramento: Robocop aguenta pressão e vence por decisão unânimeHá 2 dias
Mais LANCE!