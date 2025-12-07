Merab Dvalishvili é dominado por russo e perde cinturão no UFC

Para a surpresa dos fãs, o UFC 323 voltou a ver um campeão ser destronado. A atuação de Merab Dvalishvili foi apagada pelo russo Petr Yan, que defendeu as quedas do georgiano com maestria. Com isso, na madrugada deste domingo (7), a luta principal terminou com um novo dono de cinturão. Veja os resultados do card completo do UFC 323.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre Lutas agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Lutas

Como foi a luta principal do UFC 323?

O primeiro round foi marcado pela trocação em pé, com um certo equilíbrio entre os lutadores. Apesar disso, destaca-se uma sequência de jab e direto de Yan, que balançou Merab. O campeão, então, decidiu por mudar a estratégia de jogo e tentar impor seu característico wrestling; sem sucesso. O russo terminou o assalto com 100% de aproveitamento nas sete tentativas de queda.

Sem grandes mudanças para o segundo round, o favoritismo da luta continuou com Yan. O russo mantinha boas sequências de striking e chutes fortes, além das defesas impecáveis nas tentativas de quedas de Merab.

continua após a publicidade

O terceiro round começou um pouco diferente, e o conhecido fôlego de Dvalishvili se mostrou enfim. Foi com uma queda impressionante de Petr, ao levar o adversário ao chão de cabeça, que mudou o jogo para o lado do russo novamente. As brincadeiras do georgiano apareceram neste assalto, mas nem isso jogou o placar a seu favor.

Merab Dvalishvili e Petr Yan no UFC 323 (Foto: Ian Maule/Getty Images/AFP)

Os dois últimos rounds contaram com o claro cansaço de ambos, o que pode ter chocado muitos torcedores pela apatia de Merab. Era claro que Yan estava com a vantagem, que foi muito bem aproveitada pelo novo campeão. O russo fechou os últimos segundos de luta com uma queda dominante que deixou claro sua vitória antes mesmo do anúncio de Bruce Buffer.

continua após a publicidade

Brasileiros sofrem no card preliminar

A luta de estreia do UFC 323 contou com a vitória de Mairon Santos sobre o tajique Muhammad Naimov por nocaute no terceiro round. No duelo seguinte, o primeiro revés do Brasil. Antônio Trócoli foi finalizado pelo norte-americano Mansur Abdul-Malik ainda no assalto inicial.

O primeiro round voltou a ser um problema para os fãs brasileiros na luta entre Edson Barboza e Jalin Turner. Na luta dos leves, o norte-americano nocauteou o adversário. A última derrota ficou com Karine "Killer" Silva ao ser superado, em decisão unânime dos juízes, pela norte-americana Maycee Barber.

Antes disso, Brunno Ferreira foi o responsável por conquistar a segunda vitória do Brasil no UFC 323. O brasileiro venceu por decisão unânime o italiano Marvin Vettori. Vale destacar que Mairon e Hulk foram os únicos a não bater peso para o evento numerado.

➡️ Exclusivo: Pantoja manda recado a Joshua Van antes de defesa no UFC 323

Brunno "Hulk" Ferreira venceu o italiano Marvin Vettori no card preliminar do UFC 323 (Foto: Reprodução/UFC)

Mais histórias do UFC 323 no Lance!

➡️ Com Pantoja, conheça os seis brasileiros do card no UFC 323

➡️ Carioca e campeão? Conheça a história de Alexandre Pantoja antes do UFC

➡️ Quem é Joshua Van, próximo desafiante do campeão Alexandre Pantoja?

➡️ Exclusivo: Alexandre Pantoja admite 'medo' em confiança contra Joshua Van

➡️ De ajudante de construção a campeão: conheça a história